Górnicy i hutnicy na filmach sprzed 60 lat. Mamy je! Warto zobaczyć!

Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć film zmontowany z archiwalnych nagrań TVP 3, zachęcamy do oglądania! Ma ponad 7 minut, nosi tytuł „Twarze Przemysłu” i był pokazywany podczas tegorocznej Industriady w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.

Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć film zmontowany z archiwalnych nagrań TVP 3, zachęcamy do oglądania! Ma ponad 7 minut, nosi tytuł „Twarze Przemysłu” i był pokazywany podczas tegorocznej Industriady w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.

Co zobaczymy na filmie „Twarze Przemysłu”? Przede wszystkim górników z kopalni Paryż w Dąbrowie Górniczej (wcześniej Generał Zawadzki), hutników z Huty Bankowej (Feliksa Dzierżyńskiego) i Huty Katowice. Ale nie tylko.

Są tam migawki ze stołówek pracowniczych, centrum miasta z lat 60., gdy przejeżdżał tam jeszcze pociąg, czynów społecznych na osiedlach i wypoczynku na dąbrowskiej Pogorii.