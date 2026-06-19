Górnicy i hutnicy na filmach sprzed 60 lat. Mamy je! Warto zobaczyć!
Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć film zmontowany z archiwalnych nagrań TVP 3, zachęcamy do oglądania! Ma ponad 7 minut, nosi tytuł „Twarze Przemysłu” i był pokazywany podczas tegorocznej Industriady w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.
fot: Muzeum Miejskie "Sztygarka"
Kopalnia Paryż. Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Miejskiego "Sztygarka"
fot: Muzeum Miejskie "Sztygarka"
Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć film zmontowany z archiwalnych nagrań TVP 3, zachęcamy do oglądania! Ma ponad 7 minut, nosi tytuł „Twarze Przemysłu” i był pokazywany podczas tegorocznej Industriady w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej.
Co zobaczymy na filmie „Twarze Przemysłu”? Przede wszystkim górników z kopalni Paryż w Dąbrowie Górniczej (wcześniej Generał Zawadzki), hutników z Huty Bankowej (Feliksa Dzierżyńskiego) i Huty Katowice. Ale nie tylko.
Są tam migawki ze stołówek pracowniczych, centrum miasta z lat 60., gdy przejeżdżał tam jeszcze pociąg, czynów społecznych na osiedlach i wypoczynku na dąbrowskiej Pogorii.
Można zobaczyć plansze „Tu pracują brygady OHP”, „Pracujemy dla Polski, dla społecznego dobra” czy „Na wielkiej budowie”.
Filmy pochodzą z lat: 1964, 1965, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979. Są głównie czarno-białe, ale w 1974 r. już pojawił się kolor.
Specjalnie przygotowany film, zmontowany z fragmentów archiwalnych nagrań z tamtego okresu, przygotował Rafał Kruk, specjalista ds. marketingu w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Polecamy!