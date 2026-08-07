Górnictwo

Górnictwo wróci do Piekar Śląskich? Ministerstwo pozwala na odwierty

Ministerstwo klimatu i środowiska wyraziło zgodę na rozpoczęcie prac geologicznych w Piekarach Śląskich. Urzędnicy są przeciwni.

Robert Passia

Robert Passia

7 sierpnia 2026, 09:36
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Maciej Dorosiński

31 stycznia 2020 roku zakończyło się wydobycie w Piekarach Śląskich.

fot: Maciej Dorosiński

Ministerstwo klimatu i środowiska wyraziło zgodę na rozpoczęcie prac geologicznych w Piekarach Śląskich. Urzędnicy są przeciwni.

Według informacji piekarskiego ratusza, ministerstwo klimatu i środowiska przyznało koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud cynku i ołowiu, mimo trzykrotnej negatywnej opinii władz miasta. W efekcie do urzędu wpłynęło zgłoszenie od firmy Ferrite Resources Polska, która planuje rozpoczęcie prac geologicznych w dzielnicy Dąbrówka Wielka. Mają one polegać na wykonaniu 9 otworów badawczych, pobraniu próbek, a następnie likwidacji odwiertów. Prace mają się rozpocząć 27 sierpnia i potrwać do 1 marca przyszłego roku

Urząd mówi "nie" dla wydobycia

Miasto zapewnia, że prace będą prowadzone tylko na prywatnych działkach i nie są równoznaczne z przyznaniem koncesji na wydobycie.

Na etapie ewentualnego procedowania koncesji na samo wydobywanie, prawo geologiczne i górnicze przyznaje gminie znacznie silniejsze instrumenty prawne niż w przypadku prac poszukiwawczych. Władze miasta zapowiadają wykorzystanie wszelkich dostępnych kroków formalnych, aby stanowczo sprzeciwiać się powrotowi przemysłu wydobywczego, a o każdym kolejnym działaniu ministerstwa mieszkańcy będą informowani w trybie natychmiastowym – napisał piekarski ratusz. 

Urzędnicy tłumaczą, że w podobnych sytuacjach gmina może jedynie zaopiniować wniosek o przeprowadzenie prac geologicznych, co nie musi być brane pod uwagę przez ministerstwo. Władze miasta zapowiadają, że podejmą wszystkie niezbędne kroki, by nie dopuścić do powrotu górnictwa do Piekar Śląskich. 

31 stycznia 2020 roku w kopalni „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary należącej do Węglokoksu Kraj wydobyto ostatnią tonę węgla. Decyzja o zamknięciu zakładu wynikała z wyczerpania dostępnych i bezpiecznych złóż. Oznaczało to zakończenie 66-letniej działalności kopalni i o wiele dłuższej historii górnictwa w Piekarach Śląskich.

Powiązane tematy:

górnictwo piekary śląskie wydobycie nie dla górnictwa

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Południowy Koncern Węglowy

Ten klub piłkarski miał sesję zdjęciową na terenie kopalni

Teren Zakładu Górniczego Sobieski, w sąsiedztwie szybu Piłsudski, stał się scenerią sesji zdjęciowej zawodników klubu GKS Victoria Jaworzno, podczas której zaprezentowano nowe stroje drużyny na sezon 2026/2027.

Węgiel kamienny

Bumech uruchamia ścianę wydobywczą w kopalni Silesia

Bumech ogłosił rozpoczęcie eksploatacji pierwszej ściany wydobywczej w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Węgiel kamienny

Kopalnie będą centrami danych? Ekspert: Mamy takie możliwości

Tereny pogórnicze to świetne miejsca dla centrów danych – twierdzi prof. Jan Kozak, dyrektor Instytutu Łukasiewicz-AI.

Polska Grupa Górnicza

Nadzór górniczy spotkał się z kierownictwem kopalń PGG. Temat? Urlopy górnicze i odprawy

Wyższy Urząd Górniczy poinformował o naradzie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych Polskiej Grupy Górniczej. Spotkanie miało miejsce 6 sierpnia. Dotyczyło m.in. bezpieczeństwa ruchu w kopalniach w związku ze zmniejszającą się liczbą pracowników.