Górnictwo wróci do Piekar Śląskich? Ministerstwo pozwala na odwierty

Według informacji piekarskiego ratusza, ministerstwo klimatu i środowiska przyznało koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud cynku i ołowiu, mimo trzykrotnej negatywnej opinii władz miasta. W efekcie do urzędu wpłynęło zgłoszenie od firmy Ferrite Resources Polska, która planuje rozpoczęcie prac geologicznych w dzielnicy Dąbrówka Wielka. Mają one polegać na wykonaniu 9 otworów badawczych, pobraniu próbek, a następnie likwidacji odwiertów. Prace mają się rozpocząć 27 sierpnia i potrwać do 1 marca przyszłego roku.

Urząd mówi "nie" dla wydobycia

Miasto zapewnia, że prace będą prowadzone tylko na prywatnych działkach i nie są równoznaczne z przyznaniem koncesji na wydobycie.

Na etapie ewentualnego procedowania koncesji na samo wydobywanie, prawo geologiczne i górnicze przyznaje gminie znacznie silniejsze instrumenty prawne niż w przypadku prac poszukiwawczych. Władze miasta zapowiadają wykorzystanie wszelkich dostępnych kroków formalnych, aby stanowczo sprzeciwiać się powrotowi przemysłu wydobywczego, a o każdym kolejnym działaniu ministerstwa mieszkańcy będą informowani w trybie natychmiastowym – napisał piekarski ratusz.

Urzędnicy tłumaczą, że w podobnych sytuacjach gmina może jedynie zaopiniować wniosek o przeprowadzenie prac geologicznych, co nie musi być brane pod uwagę przez ministerstwo. Władze miasta zapowiadają, że podejmą wszystkie niezbędne kroki, by nie dopuścić do powrotu górnictwa do Piekar Śląskich.



31 stycznia 2020 roku w kopalni „Bobrek-Piekary” Ruch Piekary należącej do Węglokoksu Kraj wydobyto ostatnią tonę węgla. Decyzja o zamknięciu zakładu wynikała z wyczerpania dostępnych i bezpiecznych złóż. Oznaczało to zakończenie 66-letniej działalności kopalni i o wiele dłuższej historii górnictwa w Piekarach Śląskich.