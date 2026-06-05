Górnictwo

Górnictwo schodzi coraz głębiej. W JSW dyskutowano o rozwiązaniach, które poprawią bezpieczeństwo wyrobisk

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej odbyło się seminarium zorganizowane przez Główną Komisję Budownictwa Górniczego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG). Eksperci, praktycy i liderzy sektora rozmawiali o zastosowaniu technologii tunelowych do poprawy warunków drążenia oraz zachowania stateczności wyrobisk korytarzowych.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

5 czerwca 2026, 15:13
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Dawid Lach/JSW

Eksperci, praktycy i liderzy sektora rozmawiali w JSW m.in. o zastosowaniu technologii tunelowych do poprawy warunków drążenia i zachowania stateczności wyrobiska korytarzowego.

fot: Dawid Lach/JSW

Jsw5 Jsw6 Jsw2

+3 Zobacz galerię

Jsw4 Jsw3

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej odbyło się seminarium zorganizowane przez Główną Komisję Budownictwa Górniczego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG). Eksperci, praktycy i liderzy sektora rozmawiali o zastosowaniu technologii tunelowych do poprawy warunków drążenia oraz zachowania stateczności wyrobisk korytarzowych.

– Cieszę się, że przyjęli państwo zaproszenie na tak ważne wydarzenie. Dzisiejsze seminarium to przestrzeń krótkiej, konkretnej rozmowy o realnych wyzwaniach. Liczę na szczerą dyskusję i wspólne szukanie rozwiązań, bo bezpośrednie spotkania są najcenniejsze i realnie pomagają w dalszej pracy – powiedział Adam Rozmus, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych, witając gości.

Głównym celem spotkania było zapoznanie inżynierów z nowoczesnymi rozwiązaniami, które mogą poprawić parametry drążenia oraz zapewnić optymalną stateczność wyrobisk w zakładach górniczych.

– Należy zwrócić uwagę, że postępujące pogorszenie warunków geologiczno-górniczych, wynikające głównie ze wzrostu głębokości eksploatacji oraz zaszłości eksploatacyjnych, wymusza stosowanie obudowy ŁP o coraz cięższych profilach i wyższych parametrach wytrzymałościowych przy niewielkich rozstawach odrzwi. Coraz częściej obudowa ta wymaga dodatkowego wzmocnienia – zwrócił uwagę dr inż. Zbigniew Lubosik, zastępca dyrektora ds. geoinżynierii i bezpieczeństwa przemysłowego, dyrektor kopalni doświadczalnej „Barbara” (GIG-PIB).

Beton natryskowy i sztuczna inteligencja

Seminarium stało się platformą do zaprezentowania najnowszych wyników badań oraz wdrożeń. W cyklu referatów eksperci podkreślili, że zastosowanie betonu natryskowego – szczególnie ze zbrojeniem rozproszonym i charakteryzującego się szybkim przyrostem wytrzymałości – nie tylko korzystnie wpływa na stateczność wyrobisk korytarzowych, ale również ogranicza poziom zagrożenia metanowego i pożarowego.

Kolejne wystąpienia poświęcono problematyce kotwienia, ze szczególnym uwzględnieniem automatyzacji tego procesu – również przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji.

W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli świata nauki, w tym reprezentanci Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Obecni byli także przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowych Urzędów Górniczych w Rybniku i Katowicach, a także menedżerowie i inżynierowie ze spółek JSW, PKW, LW „Bogdanka”, PGG, KGHM oraz firm okołogórniczych.

Powiązane tematy:

jsw technologia tunelowa tunele sitg wyrobiska bezpieczeństwo wyrobisk

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Węgiel kamienny

Metan zbiera w górnictwie śmiertelne żniwo – z tym raportem warto się zapoznać

W ubiegłym roku w wyrobiskach górniczych kopalń węgla kamiennego miały miejsce dwa zapalenia metanu. W latach 2021-2025 odnotowano 11 zdarzeń związanych z zapaleniem metanu, z których jedno zainicjowało wybuch metanu. W wyniku tych zdarzeń zaistniało 21 wypadków śmiertelnych, 11 ciężkich i 41 powodujących czasową niezdolność do pracy.

Surowce

Międzynarodowy rynek węgla: Oczekiwania wzrostu popytu na węgiel i zmienne ceny gazu

Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała raport dotyczący międzynarodowego rynku węgla. Z opracowania wynika, że międzynarodowy rynek węgla wysokoenergetycznego po kwietniowym tąpnięciu wszedł w maju w fazę odbudowy. „Główne rynki spot poruszały się w trendzie wzrostowym, przy czym rynek CIF ARA z najwyższą dynamiką” - czytamy w opracowaniu.

Węgiel kamienny

ARP: W kwietniu tego roku droższy węgiel dla energetyki i ciepłownictwa

Krajowy węgiel dostarczany z kopalń do energetyki w kwietniu 2026 r. był droższy o 4,8 proc. niż w marcu br., a węgiel dla ciepłownictwa droższy o 3,9 proc. - wynika z najnowszych indeksów cenowych ARP.

Polecane
Węgiel kamienny

Zatrudnienie w górnictwie spada, kurczą się też kopalniane zwały

Agencja Rozwoju Przemysłu przedstawiła kolejny raport na temat wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego, a także zatrudnienia w górnictwie. Dane dotyczą kwietnia 2026 r. ARP podaje informacje na początku drugiego miesiąca przypadającego po podsumowywanym.