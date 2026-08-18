Gliwice likwidują „tykającą bombę”. Po 8 latach rusza usuwanie nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych
Miasto Gliwice rozpoczyna likwidację nielegalnego składowiska 1,5 tys. ton odpadów niebezpiecznych, które od ośmiu lat zalegają w hali magazynowej przy ul. Dojazdowej w Ligocie Zabrskiej. - Miasto pozyskało 99 procent dofinansowania z NFOŚiGW i ogłosiło przetarg na usunięcie oraz unieszkodliwienie odpadów – poinformowała we wtorek, 18 sierpnia 2026 r. Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic.
Gliwice zlikwidują składowisko niebezpiecznych odpadów
Miasto Gliwice rozpoczyna likwidację nielegalnego składowiska 1,5 tys. ton odpadów niebezpiecznych, które od ośmiu lat zalegają w hali magazynowej przy ul. Dojazdowej w Ligocie Zabrskiej. - Miasto pozyskało 99 procent dofinansowania z NFOŚiGW i ogłosiło przetarg na usunięcie oraz unieszkodliwienie odpadów – poinformowała we wtorek, 18 sierpnia 2026 r. Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic.
Osiem lat problemu. Jak ujawniono nielegalne składowisko
Nielegalny proceder wyszedł na jaw w listopadzie 2018 r., gdy policja skontrolowała rozładunek trzech ciężarówek z odpadami chemicznymi w rejonie ul. Pszczyńskiej. Okazało się, że w pobliskim budynku przy ul. Dojazdowej znajdują się wcześniejsze dostawy. Kilka miesięcy później doszło do pierwszych zatrzymań członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem niebezpiecznych substancji.
Analiza laboratoryjna wykazała, że odpady najprawdopodobniej pochodzą z przemysłu chemicznego, petrochemicznego, motoryzacyjnego, farbiarskiego i lakierniczego. Zostały zaklasyfikowane jako odpady niebezpieczne.
- Skuteczne usunięcie składowiska to priorytet działań miasta, dlatego w lipcu ubiegłego roku uczestniczyłam wraz z dyrektor wydziału ochrony środowiska w spotkaniu z minister klimatu i środowiska, podczas którego zapowiedziano uruchomienie nowego naboru środków na tego typu działania – podkreśliła prezydentka Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.
Dofinansowanie z NFOŚiGW i harmonogram prac
Szacunkowy koszt operacji to 16,5 mln zł. Umowę na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 99 proc. kosztów miasto podpisało w I kwartale 2026 r.
27 sierpnia odbędzie się wizja lokalna na miejscu składowania odpadów. Oferty w przetargu można składać do 14 września. Jeśli wykonawca zostanie wybrany, problem nielegalnego magazynu odpadów w Ligocie Zabrskiej powinien zniknąć w ciągu 8 miesięcy od zawarcia umowy – czyli do końca III kwartału 2027 r.
– Odpady zmagazynowane przy ul. Dojazdowej są niebezpieczne, zagrażają mieszkańcom i środowisku. Miasto podjęło skuteczne kroki, by je usunąć – mówi Agnieszka Setnik, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Do czasu zakończenia prac prowadzony jest ciągły monitoring wizyjny stanu pojemników z odpadami w hali, aby zminimalizować ryzyko szkodliwego oddziaływania na mieszkańców.