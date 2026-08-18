Miasto Gliwice rozpoczyna likwidację nielegalnego składowiska 1,5 tys. ton odpadów niebezpiecznych, które od ośmiu lat zalegają w hali magazynowej przy ul. Dojazdowej w Ligocie Zabrskiej. - Miasto pozyskało 99 procent dofinansowania z NFOŚiGW i ogłosiło przetarg na usunięcie oraz unieszkodliwienie odpadów – poinformowała we wtorek, 18 sierpnia 2026 r. Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic.

Miasto Gliwice rozpoczyna likwidację nielegalnego składowiska 1,5 tys. ton odpadów niebezpiecznych, które od ośmiu lat zalegają w hali magazynowej przy ul. Dojazdowej w Ligocie Zabrskiej. - Miasto pozyskało 99 procent dofinansowania z NFOŚiGW i ogłosiło przetarg na usunięcie oraz unieszkodliwienie odpadów – poinformowała we wtorek, 18 sierpnia 2026 r. Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydentka Gliwic.

Osiem lat problemu. Jak ujawniono nielegalne składowisko

Nielegalny proceder wyszedł na jaw w listopadzie 2018 r., gdy policja skontrolowała rozładunek trzech ciężarówek z odpadami chemicznymi w rejonie ul. Pszczyńskiej. Okazało się, że w pobliskim budynku przy ul. Dojazdowej znajdują się wcześniejsze dostawy. Kilka miesięcy później doszło do pierwszych zatrzymań członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym składowaniem niebezpiecznych substancji.

Analiza laboratoryjna wykazała, że odpady najprawdopodobniej pochodzą z przemysłu chemicznego, petrochemicznego, motoryzacyjnego, farbiarskiego i lakierniczego. Zostały zaklasyfikowane jako odpady niebezpieczne.