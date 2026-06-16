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Gliwice: Kolejna inwestycja. Rozpoczęła się budowa alei pieszo-rowerowej na południu miasta

W Gliwicach rozpoczęła się budowa pieszo-rowerowej Alei Noworybnickiej, przebiegającej równolegle do przelotowej ul. Rybnickiej w południowej części miasta - wynika z poniedziałkowej informacji lokalnego samorządu.

Pap

16 czerwca 2026, 08:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: fot. Mosquidron / UM Gliwice

Miasto pięknieje

fot: fot. Mosquidron / UM Gliwice

W Gliwicach rozpoczęła się budowa pieszo-rowerowej Alei Noworybnickiej, przebiegającej równolegle do przelotowej ul. Rybnickiej w południowej części miasta - wynika z poniedziałkowej informacji lokalnego samorządu.

Przedsięwzięcie, któremu nadano też drugą nazwę Parku Południowego, ma być gotowe częściowo w tym, a w całości - w przyszłym roku. To jedna z pierwszych tego typu inwestycji w regionie, o charakterze parkowo-komunikacyjnym.

Jak przekazał w poniedziałkowym biuletynie gliwicki magistrat, na terenie inwestycji pojawił się już sprzęt budowlany, a wykonawca rozpoczął pierwsze prace przygotowawcze i porządkowe. Roboty prowadzone są na pierwszym odcinku przyszłej alei, od ul. Kochanowskiego do ul. Bajana.

Zgodnie z informacją miasta pierwszy i drugi fragment alei (ul. Kochanowskiego - ul. Bajana, ul. Bajana - ul. Żwirki i Wigury) mają być gotowe w br., pozostałe (ul. Żwirki i Wigury - ul. Modelarzy, ul. Modelarzy - ul. Bardowskiego, ul. Bardowskiego - ul. Toruńska) - w przyszłym.

Czekając na Park Południowy

W kwietniu br. Miejski Zakład Usług Komunalnych wyłonił wykonawców wszystkich pięciu części przedsięwzięcia.

W pierwszej części z budżetem 2,6 mln zł wybrano ofertę spółki General Development za 3,93 mln zł, w drugiej tego samego wykonawcy za 1,51 mln zł (przy budżecie 1 mln zł), w trzeciej ofertę Bako Sport za 2,08 mln zł (budżet 1,96 mln zł), w czwartej Fil-Bud za 1,66 mln zł (budżet 0,96 mln zł), a w ostatniej znów Bako Sport za 0,9 mln zł (budżet 0,46 mln zł).

Całe połączenie ma prowadzić od centrum na południe miasta, w stronę lotniska - mniej więcej równolegle do przelotowej ul. Rybnickiej, w pewnej odległości od niej. Ma to umożliwić bezpieczne przemieszczanie się w tej części Gliwic piechotą, rowerem czy na rolkach, a równocześnie stać się miejscem odpoczynku i rekreacji.

Docelowo licząca blisko 1,5 km Aleja Noworybnicka ma łączyć ul. Kochanowskiego w centrum Gliwic oraz ul. Toruńską w dzielnicy Trynek, prowadząc w większości na obszarze rezerwowanym od lat w dokumentach planistycznych pod przestrzeń publiczną.

Kiedyś planowano w tym miejscu drogę, ale władze miasta uznały, że stworzą tam aleję o charakterze parkowym, rekreacyjnym. Wiosną 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną.

Powstały następnie pierwotny projekt zmodyfikowano tak, aby jak najmniej ucierpiały położone na trasie inwestycji ogrody działkowe. Wyliczono, że cała inwestycja obejmie powierzchnię ok. 7,24 ha.

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