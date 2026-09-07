Gigantyczny magazyn energii powstanie w okolicach Częstochowy

W Trębaczewie w woj. łódzkim, niedaleko Częstochowy i Radomska, powstanie wielkoskalowy magazyn energii.

W Trębaczewie w woj. łódzkim, niedaleko Częstochowy i Radomska, powstanie wielkoskalowy magazyn energii.

ENGIE Zielona Energia sfinalizowała transakcję nabycia spółki celowej odpowiedzialnej za rozwój wielkoskalowego magazynu energii w Trębaczewie w gminie Działoszyn niedaleko Częstochowy i Radomska. Jak informuje spółka, będzie to bateryjna instalacja o planowanej mocy / pojemności 438 MW / 876 MWh.

Jak czytamy w komunikacie, „o strategicznym potencjale tego przedsięwzięcia decyduje w dużej mierze jego infrastrukturalne otoczenie, ponieważ magazyn zostanie bezpośrednio podłączony do stacji elektroenergetycznej Trębaczew”. Ma też pozwolić na efektywniejsze zarządzanie rosnącą ilością energii z OZE w tym regionie.

Umiejscowienie wielkoskalowego systemu bateryjnego w tak newralgicznym punkcie ułatwi wyprowadzenie mocy, znacząco odciąży lokalną infrastrukturę przesyłową i zwiększy ogólną pewność zasilania w całym regionie – podaje ENGIE Zielona Energia.

Projekt ma mieć status gotowości do budowy w czwartym kwartale tego roku. Magazyn energii ma być gotowy do eksploatacji w I kwartale 2029 roku.