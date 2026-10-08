Kraj i Świat

Gigantyczna kara dla firmy od fotowoltaiki i pomp ciepła

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów (UOKiK) nałożył ponad 21,4 mln zł kary na spółkę Nasz Prąd. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

8 października 2026, 10:03
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Krystian Krawczyk

Firma nasz prąd zajmuje się m.in. instalacją fotowoltaiki.

fot: Krystian Krawczyk

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów (UOKiK) nałożył ponad 21,4 mln zł kary na spółkę Nasz Prąd. 

Nasz Prąd to firma, która zajmuje się termomodernizacją budynków, instalowaniem pomp ciepła czy fotowoltaiki. Prezes UOKiK uznał za niedozwolone 21 postanowień zawartych w umowach zawieranych przez spółkę.

- Rynek OZE ma ogromne znaczenie dla transformacji energetycznej, ale niestety obserwujemy na nim również wiele nieprawidłowości uderzających w konsumentów. Ich skutki mogą być szczególnie dotkliwe dla ludzi starszych, którzy często podejmują decyzję o dużym wydatku, znacząco obciążającym domowy budżet, i zobowiązaniu finansowym na wiele lat. Konsument musi wiedzieć, co kupuje, ile za to zapłaci i na jakich warunkach – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak wskazał UOKiK, firma Nasz Prąd stosowała m. in. niedozwoloną klauzulę, która pozwalała jej zmieniać moc i cenę pompy ciepła już po podpisaniu umowy – na podstawie tzw. weryfikacji technicznej. Konsument nie miał w takiej sytuacji pewności, jakie urządzenie kupi i ile za nie zapłaci, a dodatkowo nie mógł odstąpić od umowy. UOKiK uznał to za praktykę naruszającą prawa konsumentów.

Odpowiedzialność po stronie klienta?

Za niedozwolone zostało też uznane m. in. postanowienie, zgodnie z którym konsument potwierdzał, że zna ciężar instalacji OZE, a konstrukcja dachu wytrzyma jej obciążenie. W ten sposób Nasz Prąd przerzucał na klienta odpowiedzialność za uszkodzenie czy zawalenie dachu pod ciężarem paneli fotowoltaicznych. W sumie prezes UOKiK uznał za niedozwolone 21 klauzul, które stosowała spółka Nasz Prąd. Na firmę została nałożona kara w wysokości 21 475 000 zł. Decyzja nie jest prawomocna.

Do UOKiK wpływają kolejne skargi na firmę Nasz Prąd. Klienci skarżą się m.in. na wprowadzanie w błąd w kwestii dofinansowań, utrudnione rezygnacje z umów, problematyczne kredyty, nieuczciwe praktyki handlowców, którzy mogą podawać się za kogoś innego lub ukrywać cel wizyty. Urząd prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.

Powiązane tematy:

nasz prąd kara uokik fotwoltaika

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Samorząd i region

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu? Mieszkańcy Gliwic zdecydowali

Blisko 76 proc. mieszkańców Gliwic, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych zagłosowało za wprowadzeniem ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw.

Artykuł sponsorowany

Systemy automatyki przemysłowej – z czego się składają i jak dobrać rozwiązania do zakładu produkcyjnego?

Automatyzacja produkcji nie polega dziś wyłącznie na zastąpieniu ręcznej pracy maszyną. Nowoczesna linia musi wiedzieć, czy detal znalazł się we właściwym miejscu, rozpoznać jego pozycję, wykryć błąd, zatrzymać niebezpieczny ruch, przekazać operatorowi informację o awarii i coraz częściej dostarczać dane pozwalające ocenić, dlaczego produkcja zwalnia. Za wszystkie te zadania odpowiadają współpracujące ze sobą systemy automatyki przemysłowej.

Samorządowy transformator

Cztery węzły przesiadkowe w Gliwicach nabierają kształtów

Zostawić samochód na parkingu i dalej pojechać autobusem, metrorowerem lub pociągiem – taką możliwość mają zapewnić cztery nowe węzły przesiadkowe, które powstają w Gliwicach. Inwestycje mają ułatwić łączenie różnych środków transportu w codziennych podróżach po mieście i regionie. Władze Gliwic poinformowały o postępie prac.

Samorząd i region

Nowa droga rowerowa w Katowicach. Ruszył przetarg, inwestycja ma potrwać 11 miesięcy

Rowerzyści w Katowicach doczekają się brakującego połączenia w rejonie ul. Chorzowskiej. Katowickie Inwestycje S.A. ogłosiły przetarg na budowę odcinka wzdłuż ul. Johna Baildona, od ronda ks. Józefa Kani w kierunku Drogowej Trasy Średnicowej. Nowa infrastruktura połączy trasę rowerową przy ul. Chorzowskiej z drogą dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Bożogrobców - informują w Urzędzie Miasta Katowice.