Gigantyczna kara dla firmy od fotowoltaiki i pomp ciepła

Nasz Prąd to firma, która zajmuje się termomodernizacją budynków, instalowaniem pomp ciepła czy fotowoltaiki. Prezes UOKiK uznał za niedozwolone 21 postanowień zawartych w umowach zawieranych przez spółkę.

- Rynek OZE ma ogromne znaczenie dla transformacji energetycznej, ale niestety obserwujemy na nim również wiele nieprawidłowości uderzających w konsumentów. Ich skutki mogą być szczególnie dotkliwe dla ludzi starszych, którzy często podejmują decyzję o dużym wydatku, znacząco obciążającym domowy budżet, i zobowiązaniu finansowym na wiele lat. Konsument musi wiedzieć, co kupuje, ile za to zapłaci i na jakich warunkach – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak wskazał UOKiK, firma Nasz Prąd stosowała m. in. niedozwoloną klauzulę, która pozwalała jej zmieniać moc i cenę pompy ciepła już po podpisaniu umowy – na podstawie tzw. weryfikacji technicznej. Konsument nie miał w takiej sytuacji pewności, jakie urządzenie kupi i ile za nie zapłaci, a dodatkowo nie mógł odstąpić od umowy. UOKiK uznał to za praktykę naruszającą prawa konsumentów.

Odpowiedzialność po stronie klienta?

Za niedozwolone zostało też uznane m. in. postanowienie, zgodnie z którym konsument potwierdzał, że zna ciężar instalacji OZE, a konstrukcja dachu wytrzyma jej obciążenie. W ten sposób Nasz Prąd przerzucał na klienta odpowiedzialność za uszkodzenie czy zawalenie dachu pod ciężarem paneli fotowoltaicznych. W sumie prezes UOKiK uznał za niedozwolone 21 klauzul, które stosowała spółka Nasz Prąd. Na firmę została nałożona kara w wysokości 21 475 000 zł. Decyzja nie jest prawomocna.

Do UOKiK wpływają kolejne skargi na firmę Nasz Prąd. Klienci skarżą się m.in. na wprowadzanie w błąd w kwestii dofinansowań, utrudnione rezygnacje z umów, problematyczne kredyty, nieuczciwe praktyki handlowców, którzy mogą podawać się za kogoś innego lub ukrywać cel wizyty. Urząd prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające.