Kraj i Świat

Giełdy w górę. Dow Jones pierwszy raz powyżej 52 tys. pkt

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a Dow Jones po raz pierwszy w historii zamknął dzień powyżej poziomu 52.000 punktów. Do rekordu przyczynił się Alphabet, który zadebiutował jako jeden z członków indeksu, który grupuje 30 spółek.

Pap

30 czerwca 2026, 07:32
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC

Inwestorzy z uwagą przyglądają się ruchom Trumpa

fot: ARC

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a Dow Jones po raz pierwszy w historii zamknął dzień powyżej poziomu 52.000 punktów. Do rekordu przyczynił się Alphabet, który zadebiutował jako jeden z członków indeksu, który grupuje 30 spółek.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,59 proc. i wyniósł 52.182,74 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 1,18 proc. i wyniósł 7.440,43 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 2,07 proc. do 25.820,14 pkt.

Alphabet zyskał w poniedziałek prawie 5 proc. w pierwszym dniu notowań jako spółka indeksu Dow Jones.

Akcje Comcast wzrosły o 4 proc. dzień po tym, jak firma ogłosiła wydzielenie swoich działów medialnych i technologicznych do dwóch spółek publicznych. Oczekuje się, że podział zostanie sfinalizowany za około rok.

Akcje Tesli wzrosły o ponad 8 proc., co było częścią szerszego odbicia akcji spółek technologicznych.

Na Wall Street rozpoczyna się skrócony tydzień handlowy, a amerykańska giełda będzie zamknięta w piątek z powodu Dnia Niepodległości.

"Może to być nieco mniejsza płynność [z powodu skróconego tygodnia handlowego z powodu świąt] więc możecie zobaczyć większe niż oczekiwano ruchy" - powiedział Joe Tigay, zarządzający portfelem w Equity Armor Investments, w rozmowie z CNBC.

"Zbliża się koniec kwartału, co może spowodować pewne zmiany w wizerunku firmy, więc doradcy chcą, aby to, co raportują w swoich sprawozdaniach kwartalnych, wyglądało atrakcyjnie dla klientów, i sami również zabezpieczają pewne zyski. Wiele znanych marek odnotowało w tym roku naprawdę duże zyski, więc zabezpieczanie ich teraz wielu doradców chętnie to robi" - dodał.

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