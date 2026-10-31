Giełdy na Wall Street zakończyły piątkową sesję spadkam

“Nastroje nieco się zmieniły, a to, czy wpłynie to na trwałość rotacji kapitału na rynku, dopiero się okaże“ - powiedział Keith Buchanan, starszy menedżer portfela w Globalt Investments, zaznaczając, że rynek stał się bardziej wymagający i selektywny

“Nastroje nieco się zmieniły, a to, czy wpłynie to na trwałość rotacji kapitału na rynku, dopiero się okaże“ - powiedział Keith Buchanan, starszy menedżer portfela w Globalt Investments, zaznaczając, że rynek stał się bardziej wymagający i selektywny

Giełdy na Wall Street zakończyły piątkową sesję spadkami,

Nasdaq spadł do najniższego poziomu od prawie trzech miesięcy. Inwestorzy wycofują się z kluczowych spółek technologicznych na bardziej defensywne obszary rynku. Spadły notowania Amazona oraz Intela. Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,09 proc. i wyniósł 51.770,31 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 1,82 proc. i wyniósł 7.580,07 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 2,86 proc. do 25.436,99 pkt.

"Chodzi raczej o to, co jest wyceniane w akcjach i jakich zysków oczekują inwestorzy. Alphabet, Amazon i Intel należą do kategorii, w której niewiele potrzeba, by wywołać poważne rozczarowanie" - powiedział Art Hogan, główny strateg rynkowy w B. Riley Wealth Management.

“Nie sądzę, żeby to był szerszy reset. To raczej rotacja z niezwykle popularnej branży technologicznej do bezpieczniejszych przystani“ - dodał.

Nasdaq spadł w piątek do najniższego poziomu od prawie trzech miesięcy po tym, jak agresywny plan wydatków Amazona na sztuczną inteligencję i ostrzeżenie firmy Intel o marnowaniu gotówki nasiliły obawy dotyczące rosnących kosztów budowy infrastruktury sztucznej inteligencji i terminów zwrotu.

“Nastroje nieco się zmieniły, a to, czy wpłynie to na trwałość rotacji kapitału na rynku, dopiero się okaże“ - powiedział Keith Buchanan, starszy menedżer portfela w Globalt Investments, zaznaczając, że rynek stał się bardziej wymagający i selektywny.

“W ubiegłym roku dominowały nadzieje. W tym roku pojawiają się pytania: jak to wszystko ma działać w praktyce, jak to sfinansować i kto ostatecznie będzie czerpał z tego korzyści ekonomiczne? Na te pytania znacznie trudniej odpowiedzieć“ - dodał.

Jego zdaniem istnieją realne zagrożenia dla gospodarki, a rynek zaczyna je dostrzegać.

“W obliczu powracających obaw dotyczących monetyzacji sektora sztucznej inteligencji, rotacja na rynku akcji prawdopodobnie będzie dziś kontynuowana, przy czym szersze indeksy odzwierciedlą spadki w sektorze technologicznym“ - napisali w raporcie analitycy JPMorgan.

Spadly akcje Amazoon

Akcje Amazon spadły o około 1 proc. w po tym, jak spółka zaraportowała znaczny odpływ gotówki w trzecim kwartale i zapowiedziała dalszy wzrost nakładów inwestycyjnych w przyszłym roku. Intel zniżkował o 29 proc. po ostrzeżeniu producenta chipów, że przewiduje spowolnienie na rynku PC i zapowiedzi dalszych inwestycji. Wyniki Amazona i Intela pokazały, że rozbudowa infrastruktury AI nie tylko obciąża branżę technologiczną, ale także wpływa negatywnie na konsumentów. Po piątkowych spadkach łączna kapitalizacja rynkowa Amazona i Intela skurczy się o około 200 mld USD, co dla indeksu Nasdaq-100 oznaczałoby utratę wartości rzędu 1 biliona USD. Kwota ta powiększyłaby dotychczasowe straty indeksu w tym miesiącu, które wynoszą już blisko 2 biliony dolarów. Akcje SanDisk spadły o ponad 13 proc., mimo że wyniki spółki za pierwszy kwartał przebiły oczekiwania. Firma zajmująca się przechowywaniem danych ogłosiła planowany split akcji w stosunku osiem do jednego.

“Podsumowując wyniki gigantów technologicznych: wzrost w segmencie chmury był silny, ale firmy ponoszą ogromne koszty, aby ten wzrost osiągnąć. Łącznie Amazon, Google, Microsoft i Meta wydały w samym trzecim kwartale ponad 200 mld USD. W przyszłości istnieje ryzyko, że wyższe koszty finansowania pochłoną większą część generowanych przychodów, pozostawiając mniej środków na finansowanie ekspansji czy spłatę zadłużenia“ - oświadczyła Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka w Swissquote Bank.

“Rynek próbuje zmierzyć się z równaniem dotyczącym ogromnych nakładów inwestycyjnych w relacji do czasu potrzebnego na osiągnięcie zwrotu z inwestycji. Na ten moment nie ma na to odpowiedzi“ - ocenił Michael Hewson, główny analityk w MCH Market Insights.

Wiele firm sięgnęło po rynek obligacji, aby sfinansować swoje kosztowne inwestycje w sztuczną inteligencję. Budzi to obawy, że rosnące koszty zaciągania długu mogą sprawić, iż takie wydatki staną się trudniejsze do uzasadnienia.

Akcje Alphabetu spadły o ponad 1 proc

“Rynek niekoniecznie zastanawia się nad tym, czy rozbudowę infrastruktury na potrzeby AI da się sfinansować. Coraz częściej pojawia się natomiast pytanie, czy akcjonariusze uzyskają satysfakcjonujący zwrot z ogromnego kapitału, który jest w to angażowany“ - wskazywał Chris Weston, analityk w firmie Pepperstone.

Akcje Alphabetu spadły o ponad 1 proc., pogłębiając straty po rekordowej wyprzedaży z poprzedniej sesji. Właściciel Google'a przedstawił wówczas rozczarowujące wyniki w segmencie reklam w wyszukiwarce oraz zaraportował znaczny odpływ gotówki. Pod presją znalazły się również akcje producentów półprzewodników. Kurs akcji AMD spadł o 11 proc., podczas gdy akcje Nvidii i Broadcomu zniżkowały odpowiednio o 4 proc. i ponad 5 proc. Giganci sektora energetycznego, jak Chevron i Exxon Mobil, zyskali po około 2 proc. po tym, jak ich zyski za trzeci kwartał okazały się wyższe od prognoz.

Akcje platformy społecznościowej Reddit spadły o 29 proc. po tym, jak dyrektor generalny Steve Huffman podał, że w czwartym kwartale liczba unikalnych użytkowników aktywnych każdego dnia może spaść nawet o kilkanaście proc Dla indeksu Nasdaq październik zakończył się przerwaniem dwumiesięcznej serii wzrostów, podczas gdy S&P 500 oraz Dow Jones pozostały na ścieżce wzrostowej. Dziewięć z 11 sektorów indeksu S&P 500 zanotowało miesięczne wzrosty.

Wyjątek stanowi sektor usług komunikacyjnych, dla którego był to najgorszy miesiąc od kwietnia 2022 roku, a także sektor technologiczny. Październik był burzliwy dla spółek związanych ze sztuczną inteligencją, a inwestorzy uważnie przyglądali się wydatkom przedsiębiorstw na rozbudowę infrastruktury AI. Technologiczni giganci Alphabet i Microsoft nie podnieśli swoich prognoz nakładów inwestycyjnych. Wskaźnik kosztów zatrudnienia w USA spadł w III kw. 2026 r. do 0,9 proc. wobec 1,0 proc. w poprzednim kwartale.

Analitycy prognozowali wzrost na poziomie 0,7 proc. Indeks PMI w Chicago wyniósł w październiku 55,3 pkt. wobec 58,8 pkt. we wrześniu. Oczekiwano 56,0 pkt. Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień zwyżkują o 0,90 proc. do 102,93 USD za baryłkę, a grudniowe futures na Brent rosną o 2,32 proc. do 117,55 USD/b.