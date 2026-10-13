Geopolityka i pogoda mogą podbijać ceny żywności

Pogoda i sytuacja geopolityczna pozostają głównymi czynnikami wpływającymi na rynki rolne i ceny żywności - wskazali analitycy PKO BP w najnowszym raporcie. Ich zdaniem szczególne znaczenie mają pogarszające się prognozy zbiorów w Unii Europejskiej oraz ograniczenia eksportu zbóż z regionu Morza Czarnego.

Pogoda i sytuacja geopolityczna pozostają głównymi czynnikami wpływającymi na rynki rolne i ceny żywności - wskazali analitycy PKO BP w najnowszym raporcie. Ich zdaniem szczególne znaczenie mają pogarszające się prognozy zbiorów w Unii Europejskiej oraz ograniczenia eksportu zbóż z regionu Morza Czarnego.

Analitycy zwrócili uwagę, że w trzecim kwartale 2026 r. pogorszyły się prognozy produkcji zbóż w UE. Według szacunków GUS krajowa produkcja zbóż w Polsce będzie w tym roku o 5 proc. niższa niż rok wcześniej i wyniesie 35,5 mln ton. Jednocześnie ataki Rosji i Ukrainy na statki i infrastrukturę eksportową nad Morzem Czarnym ograniczyły podaż zbóż z regionu, co przełożyło się na wzrost cen pszenicy i kukurydzy.

PKO BP prognozuje, że przeciętna cena skupu pszenicy w czwartym kwartale 2026 r. będzie wyższa o 17-28 proc. niż rok wcześniej, a wzrosty cen mogą utrzymać się także w pierwszej połowie 2027 r.

Słaba pozostaje sytuacja na rynku mleka

Według raportu słaba pozostaje sytuacja na rynku mleka. Wysoka produkcja u głównych eksporterów oraz niższy popyt, zwłaszcza ze strony Chin, powodowały spadki cen produktów mlecznych. Analitycy wskazują jednak na pierwsze oznaki ożywienia w segmencie białek mlecznych oraz odbicie cen masła pod koniec trzeciego kwartału. W sektorze drobiu Polska pozostaje jednym z głównych motorów wzrostu produkcji w UE. Jednocześnie krajowi producenci mierzą się z rosnącą konkurencją na rynkach międzynarodowych, m.in. ze strony Brazylii i Chin.

We wrześniu ceny skupu kurcząt były o 18 proc. niższe niż rok wcześniej. Analitycy oczekują, że przeciętna cena skupu drobiu wg GUS będzie niższa o 6-10 proc. r./r. Wzrost kosztów pasz, związany z podwyżkami cen zbóż w trzecim kwartale tego roku może oddziaływać hamująco na rentowność, co może przełożyć się na ograniczenia w dynamice produkcji, choć ta wciąż pozostaje relatywnie wysoka. Analitycy ocenili również, że ceny trzody chlewnej pozostają pod presją nadwyżki podaży i słabego popytu ze strony Chin. W czwartym kwartale ceny mogą być o 10-14 proc. niższe niż przed rokiem, natomiast poprawa sytuacji spodziewana jest dopiero w 2027 r.

Za te ceny podziękuj Putinowi

W kierunku wzrostów cen oddziaływać będzie presja kosztów, związana m.in. z podwyżkami cen pasz - ceny zbóż prawdopodobnie wzrosną pod wpływem mniejszej światowej produkcji w sezonie 2026/27 (spadek zbiorów w USA i UE) i czynników geopolitycznych (eskalacja działań zbrojnych na Morzu Czarnym i ograniczenie wysyłek zbóż z Ukrainy i Rosji). Raport wskazuje także na wyraźny spadek zbiorów owoców i warzyw.

Według GUS produkcja owoców z drzew może być w tym roku niższa o niespełna 17 proc., a zbiory jabłek o 18 proc. Szczególnie słabo wygląda sytuacja na rynku malin, których zbiory spadły o 24 proc. i były najniższe od 19 lat. Niższe mają być również zbiory warzyw gruntowych i ziemniaków. Produkcja ziemniaków w Polsce zmniejszy się według szacunków o ponad 15 proc., a ograniczona podaż powinna wspierać wzrost cen w kolejnych miesiącach.

Zdaniem analityków podobne tendencje widoczne są na rynku cukru. Spadek produkcji w Brazylii, Tajlandii i UE przy rosnącej konsumpcji zwiększa ryzyko deficytu surowca na świecie. Według prognoz Komisji Europejskiej produkcja cukru w UE spadnie w sezonie 2026/27 o 19 proc., a w Polsce o 14 proc., co sprzyja wzrostowi cen.