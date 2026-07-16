Bezpieczeństwo surowcowe stało się jednym z najważniejszych wyzwań stojących dziś przed Europą. Rosnące zapotrzebowanie na metale krytyczne, miedź i inne surowce niezbędne dla transformacji energetycznej, rozwoju elektromobilności, cyfryzacji czy przemysłu obronnego sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają pytania o dostęp do złóż, kierunki inwestycji oraz przyszłość krajowego potencjału wydobywczego. O tych zagadnieniach będą dyskutować uczestnicy Future Mining Forum & Expo, które odbędzie się 9-11 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Bezpieczeństwo surowcowe stało się jednym z najważniejszych wyzwań stojących dziś przed Europą. Rosnące zapotrzebowanie na metale krytyczne, miedź i inne surowce niezbędne dla transformacji energetycznej, rozwoju elektromobilności, cyfryzacji czy przemysłu obronnego sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają pytania o dostęp do złóż, kierunki inwestycji oraz przyszłość krajowego potencjału wydobywczego. O tych zagadnieniach będą dyskutować uczestnicy Future Mining Forum & Expo, które odbędzie się 9-11 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Jednym z najważniejszych elementów programu będzie Forum Metali Krytycznych i Miedzi, ścieżka poświęcona strategicznym surowcom, które w najbliższych dekadach będą decydować o konkurencyjności europejskiej gospodarki. Dynamiczny wzrost globalnego popytu powoduje, że przedsiębiorstwa oraz państwa coraz śmielej poszukują nowych kierunków eksploracji, od Afryki, przez Azję Centralną, po Amerykę Południową. Jednocześnie rośnie znaczenie inwestycji prowadzonych w Europie oraz dyskusji o odbudowie własnego potencjału wydobywczego.

Podczas debat eksperci będą rozmawiać o nowych regionach wydobycia, ryzyku inwestycyjnym i geopolitycznym, możliwościach finansowania projektów eksploracyjnych oraz strategiach zabezpieczania dostępu do surowców. Nie zabraknie również rozmów o potencjale Europy i Polski oraz odpowiedzi na pytania, czy możliwe jest przyspieszenie rozwoju nowych projektów wydobywczych i ograniczenie ryzyka związanego z ich realizacją.

W centrum uwagi znajdzie się także miedź, surowiec, którego znaczenie dla współczesnej gospodarki systematycznie rośnie. Rozwój sieci energetycznych, elektromobilności, magazynów energii oraz nowoczesnych technologii sprawia, że coraz częściej określana jest mianem jednego z najważniejszych surowców XXI wieku. Debaty podczas Future Mining Forum & Expo będą okazją do rozmowy o miejscu Polski i Europy w globalnym rynku metali oraz o wyzwaniach związanych z budowaniem bezpieczeństwa surowcowego.

Śląsk po górnictwie – jaki model rozwoju regionu?

Trzeci dzień Future Mining Forum & Expo poświęcony będzie przyszłości Górnego Śląska. Silesia Transition Forum stanie się przestrzenią do rozmowy o tym, jak powinien wyglądać nowy model rozwoju regionu, którego gospodarka przez dziesięciolecia opierała się na górnictwie i przemyśle ciężkim.

Transformacja energetyczna oraz zmieniająca się struktura gospodarki powodują, że coraz większego znaczenia nabierają pytania o nowe specjalizacje regionu. Dyskusja obejmie rozwój zaawansowanego przemysłu, nowych technologii, sektora IT, logistyki, usług biznesowych, przemysłów kreatywnych oraz gospodarki miejskiej. Istotnym elementem programu będą także zagadnienia związane z rewitalizacją terenów poprzemysłowych, rolą uczelni wyższych i instytutów badawczych, rozwojem kompetencji mieszkańców oraz budowaniem atrakcyjności regionu dla inwestorów i młodych specjalistów.

Debata nie będzie dotyczyć wyłącznie skutków transformacji. Jej celem jest przede wszystkim wskazanie szans rozwojowych oraz odpowiedź na pytanie, jak wykorzystać doświadczenie przemysłowe Śląska do budowy nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki.

Najważniejsze tematy i najważniejsi uczestnicy

Future Mining Forum & Expo zgromadzi przedstawicieli administracji publicznej, biznesu, nauki oraz organizacji branżowych. Swój udział potwierdzili m.in.:

Barbara Dzieciuchowicz – prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa,

Krzysztof Galos – podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

Paweł Jarski – prezes Grupy Elemental Holding,

Sławomir Krenczyk – zastępca prezesa ds. rozwoju Lubelskiego Węgla Bogdanka,

Alicja Krzemień – prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego (EURACOAL),

Piotr Krzyżewski – wiceprezes ds. finansowych KGHM Polska Miedź,

Piotr Litwa – prezes Wyższego Urzędu Górniczego,

Mirosław Motyka – prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej,

Henryk Orczykowski – prezes i dyrektor generalny Stalprofilu,

Jordan Pandoff – CEO Lumina Metals,

Bartosz Rożnawski – zastępca prezesa ds. produkcji Lubelskiego Węgla Bogdanka,

Mariusz Sośnierz – prezes FAMUR,

Przemysław Sztuczkowski – prezes Cognor,

Tomasz Ślęzak – prezes Węglokoksu,

Michał Urgoł – prezydent Jastrzębia-Zdroju, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce,

Jarosław Wieszołek – prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń,

Jarosław Zagórowski – dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego,

Rafał Żelazny – prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Future Mining Forum & Expo to trzy dni debat poświęconych przyszłości sektora wydobywczego, surowcowego i przemysłowego. Wydarzenie połączy międzynarodową przestrzeń wystawienniczą z rozbudowanym programem konferencyjnym, tworząc miejsce spotkania przedstawicieli administracji, przedsiębiorstw, nauki i dostawców technologii. Szczegółowa agenda oraz rejestracja uczestników dostępne są na stronie wydarzenia.