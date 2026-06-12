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GDDKiA wybrała wykonawcę naprawy pierwszego fragmentu autostrady A1 koło Pyrzowic

GDDKiA wybrała wykonawcę naprawy ponadtrzykilometrowego fragmentu autostrady A1 na wysokości miejscowości Dobieszowice (Śląskie). To jedno z najbardziej uszkodzonych miejsc na 16-kilometrowym odcinku Pyrzowice-Piekary Śląskie.

Pap

12 czerwca 2026, 07:21
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: GDDKiA/Paweł Klarecki

Na początku naprawiony zostanie około 3,2 kilometrowy odcinek jezdni A1 w kierunku Gliwic pomiędzy Siemonią a MOP Dobieszowice Zachód

fot: GDDKiA/Paweł Klarecki

GDDKiA wybrała wykonawcę naprawy ponadtrzykilometrowego fragmentu autostrady A1 na wysokości miejscowości Dobieszowice (Śląskie). To jedno z najbardziej uszkodzonych miejsc na 16-kilometrowym odcinku Pyrzowice-Piekary Śląskie.

Jak wynika z czwartkowej informacji katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), prace ma wykonać za 36,3 mln zł konsorcjum firm Colas Polska oraz Antex II. Jeżeli do 22 czerwca br. nie wpłyną odwołania, zamawiający chce podpisać umowę na przełomie II i III kw. br

Będzie to początek działań, które mają wyeliminować deformacje nawierzchni i korpusu drogowego, powstałe wskutek pęcznienia jednego z materiałów użytych do budowy. Problem dotyczy 16-kilometrowego odcinka A1, na którym obowiązują ograniczenia prędkości do 110 km/h, a lokalnie do 80 km/h ze względu na silne pofałdowanie nawierzchni.

W ostatnich latach charakterystyczne nierówności doczekały się potocznego określenia “fale Dunaju“. Remont ma na celu przywrócenie właściwych parametrów autostrady na co najmniej następne 30 lat. Cały zdeformowany odcinek został podzielony na 13 niezależnych zadań realizacyjnych.

W trwającym od października ub. roku przetargu na pierwsze z tych zadań wszyscy oferenci zmieścili się w budżecie wynoszącym 63,1 mln zł. Ofertę z najniższą ceną złożyło konsorcjum firm Colas Polska i Antex II (36,4 mln zł), a z najwyższą - firma Trakcja (59,3 mln zł).

Zamawiany teraz etap remontu ma objąć ponad 3-kilometrowy odcinek jezdni w kierunku Piekar Śląskich i Gliwic, zaczynający się ok. 150 m za wiaduktem w ciągu ul. Kościuszki w Siemoni, a kończący się na wysokości MOP Dobieszowice Zachód.

Zgodnie z opisem zamówienia GDDKiA przewiduje całkowitą rozbiórkę konstrukcji nawierzchni wraz z warstwą mrozoochronną i górną częścią nasypu drogowego. Nowa konstrukcja zostanie wykonana w technologii bitumicznej z zastosowaniem warstwy antypoślizgowej z piasku równoziarnistego, geomembrany uszczelniającej oraz geomateraca z kruszywa stabilizowanego georusztem.

Taka technologia robót ma zabezpieczyć autostradę przed przedostawaniem się wody opadowej i roztopowej do korpusu drogi.

Dodatkowo Dyrekcja planuje wymianę i remont elementów systemu odwodnienia, przebudowę kanalizacji deszczowej, odtworzenie krawężników, wpustów, oznakowania poziomego i pionowego, a także montaż nowych barier ochronnych.

Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie opracowanej ekspertyzy naukowej, programu naprawczego oraz dokumentacji przetargowej dla naprawy autostrady A1. Prace projektowe w tym zakresie zrealizowała firma Trakt z Katowic we współpracy z Politechniką Śląską.

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