GDDKiA wybrała wykonawcę analiz ruchu na kluczowym odcinku A4

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na opracowanie kompleksowych analiz ruchowych dla blisko 30‑kilometrowego fragmentu autostrady A4 między węzłami Gliwice Sośnica a Brzęczkowice w Mysłowicach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła warszawska firma Multiconsult Polska, wyceniając usługę na blisko 3 mln zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na opracowanie kompleksowych analiz ruchowych dla blisko 30‑kilometrowego fragmentu autostrady A4 między węzłami Gliwice Sośnica a Brzęczkowice w Mysłowicach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła warszawska firma Multiconsult Polska, wyceniając usługę na blisko 3 mln zł.

Dlaczego ten odcinek A4 jest ważny?

Analizy obejmą jeden z najbardziej obciążonych ruchem odcinków A4 w Polsce, przebiegający przez obszar Górnośląsko‑Zagłębiowskiej Metropolii. Trasa łączy kluczowe węzły na przecięciu z autostradą A1 oraz drogami ekspresowymi S1 i krajowymi, obsługując zarówno ruch tranzytowy, jak i lokalny.

Dane z pomiarów posłużą do szczegółowej oceny obecnych warunków ruchu, przygotowania prognoz oraz wskazania potrzeb związanych z dalszym funkcjonowaniem i rozwojem tego fragmentu autostrady. Wyniki będą podstawą do decyzji o ewentualnych inwestycjach i usprawnieniach.

Co dokładnie zostanie zrobione? Trzy etapy prac

Zadanie podzielono na trzy etapy:

Etap 1 – pomiary i badania ruchu. Wykonawca przeprowadzi szczegółowe badania natężenia ruchu, relacji skrętnych na węzłach i skrzyżowaniach, a także w miejscach obsługi podróżnych (MOP‑y, stacje paliw, obiekty usługowe). Zbadany zostanie również ruch tranzytowy.

Wykonawca przeprowadzi szczegółowe badania natężenia ruchu, relacji skrętnych na węzłach i skrzyżowaniach, a także w miejscach obsługi podróżnych (MOP‑y, stacje paliw, obiekty usługowe). Zbadany zostanie również ruch tranzytowy. Etap 2 – model ruchu. Na podstawie zebranych danych powstanie szczegółowy makromodel ruchu dla analizowanego odcinka A4.

Na podstawie zebranych danych powstanie szczegółowy makromodel ruchu dla analizowanego odcinka A4. Etap 3 – symulacje i optymalizacja. Wykonawca przygotuje symulacje ruchu oraz propozycje usprawnień rozwiązań drogowych, oceniając ich wpływ na funkcjonowanie trasy.

Harmonogram: 16 miesięcy na całość prac

Na przygotowanie całości opracowania wykonawca będzie miał 16 miesięcy od podpisania umowy. Dopiero po uzyskaniu wyników GDDKiA podejmie kolejne decyzje dotyczące poprawy warunków ruchu na tym odcinku A4.

Warto dodać, że przetarg na analizy był ogłaszany ponownie – w pierwszym postępowaniu złożone oferty przekroczyły budżet zamawiającego.

Szerszy plan modernizacji A4 na Śląsku

Odcinek Gliwice Sośnica – Brzęczkowice jest elementem większego programu modernizacji A4 w województwie śląskim i małopolskim, który zakłada m.in. dobudowę dodatkowych pasów ruchu, przebudowę węzłów i modernizację infrastruktury. Dla sąsiednich fragmentów trasy GDDKiA prowadzi lub planuje kolejne postępowania, w tym na dokumentację rozbudowy do trzech pasów ruchu.