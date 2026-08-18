Ceny gazu w Europie rosną we wtorek w miarę pogarszania się perspektyw pokojowych na Bliskim Wschodzie oraz po ataku na statek w cieśninie Ormuz - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie rosną we wtorek w miarę pogarszania się perspektyw pokojowych na Bliskim Wschodzie oraz po ataku na statek w cieśninie Ormuz - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są po 62,23 euro za MWh, wyżej o 0,8 proc.

Ceny gazu w Europie rosną w miarę pogarszania się perspektyw pokojowych na Bliskim Wschodzie oraz po ataku na statek w cieśninie Ormuz.

Prezydent USA Donald Trump zagroził w poniedziałek, że zbombarduje Oman, jeśli będzie przeszkadzać w amerykańskiej blokadzie morskiej Iranu i w działaniach dotyczących kontroli nad cieśniną Ormuz. Oświadczył, że Iran powinien się poddać.

Prezydent USA wskazał, że amerykańska blokada morska wywiera presję gospodarczą na irański reżim, mimo tego, co Irańczycy publicznie deklarują.

Trump wezwał Iran do wywieszenia białej flagi i poddania się. Pytany o równoległe rozmowy między Iranem a Omanem, dotyczące kontroli nad cieśniną Ormuz, odparł: "Jeśli Oman stanie nam na drodze, mocno ich zbombardujemy".

Trump już wcześniej groził zbombardowaniem Omanu

Prezydent potwierdził, że Amerykanie utrzymują kanały komunikacji z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

To kolejny sygnał, że administracja Trumpa nie prowadzi rozmów wyłącznie z władzami politycznymi w Teheranie, ale również z częścią radykalnego skrzydła, które w przeszłości przeprowadzało ataki na siły USA.

Tymczasem w cieśninie Ormuz - na ważnym szlaku wodnym - znów doszło do ataku na statek, co spowodowało uszkodzenie maszynowni jednostki - poinformowało brytyjskie Biuro Handlowych Operacji Morskich.

Analitycy wskazują, że ciągłe zakłócenia w dostawach nośników energii, w tym gazu LNG, z Bliskiego Wschodu zagrażają wysiłkom podejmowanym przez kraje Europy zmierzającym do odbudowy zapasów LNG przed zimą.