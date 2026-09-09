Gaz w Europie drożeje po wydarzeniach na Bliskim Wschodzie

Ceny gazu w Europie rosną w reakcji na wydarzenia na Bliskim Wschodzie, gdzie widać kolejne nasilenie konfliktu pomiędzy USA a Iranem - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie rosną w reakcji na wydarzenia na Bliskim Wschodzie

Ceny gazu w Europie rosną w reakcji na wydarzenia na Bliskim Wschodzie, gdzie widać kolejne nasilenie konfliktu pomiędzy USA a Iranem - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zwyżkują o 2,9 proc. do 78,00 euro za MWh, najwyżej od stycznia 2023 r.

We wtorek późnym wieczorem armia USA poinformowała o zniszczeniu pięciu irańskich tankowców w Zatoce Perskiej w odwecie za przeprowadzone w dwóch ostatnich dniach ataki IRGC na okręt amerykańskiej marynarki wojennej.

Szef dyplomacji USA Marco Rubio ostrzegł, że Stany Zjednoczone będą kontynuować ataki na irańskie tankowce, ilekroć wojska tego kraju zaatakują amerykańskie okręty wojenne.

Z kolei szef sztabu irańskich sił zbrojnych gen. Ali Abdollahi zapowiedział, że “każdy atak na irańskie tankowce spotka się z uderzeniami sił zbrojnych Islamskiej Republiki Iranu na amerykańskie bazy w regionie“.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował w nocy z wtorku na środę o ataku przeprowadzonym na siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azrak w Jordanii, a według Teheranu była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA na irańskie tankowce.

Atak, którego celem miało być “ukaranie agresora“, miał uszkodzić m.in. miejsca stacjonowania samolotów F-35, F-16 i F-15 oraz schrony dla maszyn bojowych w bazie Al-Azrak, około 100 km na wschód od Ammanu - przekazał Korpus Strażników, cytowany przez państwową agencję IRNA.

Korpus Strażników zapowiedział również odwetowe ataki na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu, wzywając ich załogi do “natychmiastowego opuszczenia statków“.

Taki rozwój sytuacji zapowiada kolejne problemy z pozyskiwaniem nośników energii, w tym gazu LNG, z Zatoki Perskiej, a tymczasem traderzy w Europie ścigają się z czasem, aby zapełnić magazyny z gazem przed zimą.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą obecnie zaledwie 67 proc. podczas gdy średnia 5-letnia na tę porę to 83 proc.