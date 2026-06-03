Gaz w Europie drożeje po wtorkowych zniżkach cen

Ceny gazu w Europie idą w górę po wtorkowych spadkach. Wśród inwestorów nie słabną wątpliwości co do porozumienia pokojowego pomiędzy USA a Iranem - informują maklerzy.

Ceny gazu w Europie idą w górę po wtorkowych spadkach. Wśród inwestorów nie słabną wątpliwości co do porozumienia pokojowego pomiędzy USA a Iranem - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) rosną o 2,2 proc. do 48,67 euro za MWh, po zwyżce wcześniej o 2,8 proc. i po spadku notowań we wtorek.

W Europie nasilają się obawy, czy region będzie w stanie zabezpieczyć wystarczającą ilość gazu, aby uzupełnić zapasy tego paliwa przed zimą.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą obecnie nieco poniżej 40 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 55 proc. - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

Na rynkach gaz drożeje, a inwestorów nie opuszczają wątpliwości co do zakończenia konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.

Gracze uważnie śledzą nagłówki związane z negocjacjami pokojowymi USA z Iranem i potencjalny wpływ na globalne dostawy paliw energetycznych z Zatoki Perskiej.

Na Bliskim Wschodzie dochodzi do nowych ataków, a negocjacje USA-Iran na razie utknęły.

Iran wystrzelił rakiety balistyczne w kierunku Kuwejtu i Bahrajnu, które rozpadły się w czasie lotu albo zostały zestrzelone przez obronę powietrzną - poinformowało Centralne Dowództwo USA na platformie X.

Siły amerykańskie z kolei przeprowadziły ataki na wyspie Keszm - podało dowództwo.

Tymczasem prezydent USA Donald Trump stwierdził we wtorek, że rozmowy z Iranem trwają, ale nikt nie wie, dokąd doprowadzą.