Energetyka

Gaz-System: Włączenie odcinka gazociągu jamalskiego do systemu obniży koszt importu gazu

Dzięki włączeniu krajowego odcinka gazociągu jamalskiego do polskiego systemu przesyłu gazu i objęciu go nową taryfą, w 2027 r. znacznie spadnie koszt importu gazu do Polski i koszt tranzytu - poinformował w piątek Gaz-System.

Pap

6 czerwca 2026, 14:56
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Gaz-System

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego

fot: Gaz-System

Dzięki włączeniu krajowego odcinka gazociągu jamalskiego do polskiego systemu przesyłu gazu i objęciu go nową taryfą, w 2027 r. znacznie spadnie koszt importu gazu do Polski i koszt tranzytu - poinformował w piątek Gaz-System.

W środę Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na przesył gazu przez Gaz-System, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. Po raz pierwszy taryfa dotyczy też polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

Jak tłumaczy Gaz-System, w związku z połączeniem obszarów bilansowych krajowego systemu przesyłowego i systemu gazociągów tranzytowych (SGT) - czyli polskiego odcinka gazociągu jamalskiego - nie będzie już opłaty na ich styku.

“Oznacza to, że koszt importu gazu z Niemiec do Polski przez punkt GCP GAZ-System/ONTRAS z tytułu opłat przesyłowych ponoszonych w Polsce spadnie o 19 proc., natomiast koszt importu gazu z Niemiec do Polski przez SGT spadnie o 58 proc.“ - wskazano w komunikacie.

Koszt tranzytu gazu przez Polskę z wykorzystaniem krajowego systemu przesyłowego spadnie o 17 proc., natomiast z wykorzystaniem obu systemów - o 49 proc. - dodano.

“Wprowadzone od 2027 roku zmiany zwiększą dostępność systemu, poprawią jego efektywność i wzmocnią rolę Polski jako kraju tranzytowego i punktu obrotu gazem w tej części Europy“ - skomentował prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

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