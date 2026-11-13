Awaria usług Microsoftu, która zakłóca pracę instytucji w ponad 70 krajach, pokazuje ryzyko uzależnienia od globalnych dostawców technologii - ocenił w piątek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Awaria usług Microsoftu, która zakłóca pracę instytucji w ponad 70 krajach, pokazuje ryzyko uzależnienia od globalnych dostawców technologii - ocenił w piątek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Zapowiedział rozwijanie rozwiązań open source w administracji publicznej.

"To wyraźna ilustracja problemów z cyfrowym uzależnieniem od globalnych korporacji" - napisał Gawkowski na platformie X, odnosząc się do poważnej awarii usług Microsoftu.

Zdaniem wicepremiera ograniczeniu podobnych ryzyk może służyć zróżnicowanie dostawców oraz wykorzystywanie otwartego oprogramowania. Poinformował, że Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad wdrażaniem rozwiązań typu open source w administracji publicznej. Gawkowski przypomniał, że resort zorganizował w czwartek Dzień Otwartych Technologii.

Zapowiedział również, że w najbliższym czasie rozpocznie się konkurs na pilotażowe wdrożenia oprogramowania open source w jednostkach samorządu terytorialnego. Jak dodał, Strategia Cyfryzacji określa plan działań w tym obszarze, a w przyszłości zweryfikowane rozwiązania mają być udostępniane centralnie całej administracji. Według ministra rozwijanie otwartego oprogramowania pozwoli nie tylko ograniczyć koszty, ale także zwiększyć cyfrową suwerenność państwa.

Awaria Microsoftu

Awaria Microsoftu pozbawiła w czwartek miliony osób na całym świecie dostępu do poczty e-mail Outlook, aplikacji Teams i innych podstawowych narzędzi nowoczesnego życia biurowego. Dotknięte awarią zostały banki, instytucje rządowe i sądy w wielu krajach. Według serwisu monitorującego Downdetector zgłoszenia o awarii "dotarły do 74 krajów i terytoriów w ciągu około godziny".

W Stanach Zjednoczonych pracownicy niektórych firm wrócili do domów w czwartek wcześniej. W Australii firmy nie mogły drukować faktur, a niektóre szkoły - prowadzić zajęć online w piątek.

Microsoft początkowo zapewniał, że "widzi pozytywne rezultaty" działań naprawczych, jednak kilka godzin później poinformował, że nie nastąpiła "trwała poprawa".

Firma nadal pracuje nad usunięciem awarii.

"Kontynuujemy prace nad przywróceniem działania naszych serwerów front-end, jednocześnie wdrażając dalsze działania, mające na celu optymalizację ruchu w celu poprawy stabilności usług i zwiększenia przepustowości" - poinformował Microsoft na X.

W kolejnym komunikacie firma Microsoft ogłosiła, że odnotowała "nieznaczny postęp" w usuwaniu globalnej awarii. Banki, uniwersytety i inne instytucje na całym świecie ostrzegają użytkowników przed fałszywymi ofertami "wsparcia IT", ponieważ oszuści często wykorzystują tego typu przerwy w działaniu usług.