Bezpieczeństwo surowcowe Europy, metale krytyczne, przyszłość miedzi, nowe technologie przemysłowe oraz transformacja regionów wydobywczych – to najważniejsze zagadnienia, które znajdą się w centrum debat podczas Future Mining Forum&Expo. Wydarzenie odbędzie się 9-11 września 2026 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Projekt rozwijany przez Grupę PTWP powstaje na fundamencie ponad 40-letniej tradycji targów górniczych.

Bezpieczeństwo surowcowe Europy, metale krytyczne, przyszłość miedzi, nowe technologie przemysłowe oraz transformacja regionów wydobywczych – to najważniejsze zagadnienia, które znajdą się w centrum debat podczas Future Mining Forum&Expo. Wydarzenie odbędzie się 9-11 września 2026 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Projekt rozwijany przez Grupę PTWP powstaje na fundamencie ponad 40-letniej tradycji targów górniczych. Zachowując ich przemysłowy charakter i znaczenie dla branży, organizatorzy rozszerzają formułę o rozbudowany program debat poświęconych wyzwaniom stojącym przed sektorem wydobywczym, hutniczym i surowcowym.

Górnictwo w centrum strategicznej debaty

Ostatnie lata pokazały, że surowce naturalne wróciły do centrum globalnej polityki gospodarczej. Transformacja energetyczna, rozwój elektromobilności, cyfryzacja oraz zmiany geopolityczne sprawiają, że dostęp do strategicznych zasobów staje się jednym z najważniejszych elementów budowania bezpieczeństwa państw i konkurencyjności gospodarek.

Dyskusja o górnictwie nie ogranicza się już wyłącznie do poziomu krajowego. Coraz częściej dotyczy miejsca Europy w światowych łańcuchach dostaw, dostępu do surowców niezbędnych dla nowoczesnych technologii oraz możliwości rozwoju własnego potencjału przemysłowego.

To właśnie dlatego jednym z najważniejszych obszarów programu Future Mining Forum&Expo będzie Forum Metali Krytycznych i Miedzi. Eksperci, przedstawiciele administracji publicznej, nauki i biznesu będą rozmawiać o bezpieczeństwie dostaw, nowych projektach wydobywczych, geopolityce surowców oraz roli Polski i Europy w globalnym wyścigu o strategiczne zasoby.

Miedź, metale krytyczne i nowe inwestycje

Wśród tematów szczególne miejsce zajmie miedź, która odgrywa kluczową rolę w transformacji energetycznej, rozwoju sieci elektroenergetycznych, elektromobilności oraz nowoczesnej infrastruktury przemysłowej.

Równolegle prowadzone będą debaty dotyczące metali krytycznych i ziem rzadkich. Europa coraz wyraźniej dostrzega konieczność dywersyfikacji źródeł dostaw i wzmacniania własnych kompetencji w zakresie wydobycia oraz przetwarzania surowców.

Podczas wydarzenia omawiane będą również nowe kierunki eksploracji, potencjał inwestycyjny oraz perspektywy rozwoju projektów wydobywczych w Polsce i za granicą.

Technologia zmienia oblicze górnictwa

Jednym z najmocniejszych akcentów programu będą nowoczesne technologie dla sektora wydobywczego.

Automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja, analiza danych czy cyfrowe bliźniaki coraz mocniej wpływają na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Rozwiązania te poprawiają efektywność operacyjną, wspierają bezpieczeństwo pracy i umożliwiają lepsze zarządzanie procesami wydobywczymi.

W ramach ścieżek poświęconych technologiom i cyfryzacji uczestnicy będą rozmawiać o inteligentnych kopalniach, wykorzystaniu danych w zarządzaniu produkcją, cyberbezpieczeństwie przemysłowym oraz przyszłości autonomicznych systemów operacyjnych.

Future Mining Forum&Expo ma pokazać, że współczesne górnictwo jest coraz bardziej zaawansowaną technologicznie gałęzią gospodarki, wykorzystującą rozwiązania znane z najbardziej innowacyjnych sektorów przemysłu.

Przyszłość regionów górniczych

Istotnym elementem programu będzie również Silesia Transition Forum – blok debat poświęconych przyszłości regionów przemysłowych i wydobywczych.

Dla Górnego Śląska są to tematy szczególnie ważne. Transformacja gospodarcza regionu wymaga nowych inwestycji, rozwoju nowoczesnych kompetencji oraz tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy dla kolejnych pokoleń mieszkańców.

Eksperci będą rozmawiać o możliwościach wykorzystania potencjału przemysłowego regionu, współpracy biznesu z samorządami, rozwoju infrastruktury oraz przyciąganiu nowych projektów inwestycyjnych. Ważnym wątkiem będzie również wykorzystanie terenów pogórniczych oraz budowanie nowych specjalizacji gospodarczych.

Targi i debata pod jednym dachem

Future Mining Forum&Expo połączy część konferencyjną z rozbudowaną przestrzenią targową. W Katowicach zaprezentowane zostaną technologie, maszyny, rozwiązania cyfrowe oraz usługi dla sektora wydobywczego, hutniczego i przemysłowego.

Organizatorzy zapowiadają udział przedstawicieli największych przedsiębiorstw, instytucji publicznych, ośrodków naukowych oraz dostawców technologii z Polski i zagranicy.

W założeniu wydarzenie ma stać się jednym z najważniejszych miejsc spotkań branży mining & resources w Europie Środkowej. To przestrzeń, w której rozmowa o przyszłości górnictwa będzie prowadzona w szerokim kontekście bezpieczeństwa surowcowego, rozwoju przemysłu i nowych technologii.

W czasach, gdy dostęp do surowców staje się jednym z fundamentów bezpieczeństwa gospodarczego, znaczenie takich debat będzie tylko rosło.

Rejestracja na wydarzenie jest otwarta na stronie organizatora: https://www.futureminingexpo.pl/pl/