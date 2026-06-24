To będzie pierwsze takie miejsce w województwie śląskim. Fundacja Świetlikowo buduje stacjonarne hospicjum dla dzieci. Zanim jednak placówka zacznie pomagać najmłodszym pacjentom, potrzeba szesnastu milionów złotych na dokończenie budowy i wyposażenie obiektu. Fundacja apeluje o pomoc i uruchamia zbiórkę.

To będzie pierwsze takie miejsce w województwie śląskim. Fundacja Świetlikowo buduje stacjonarne hospicjum dla dzieci. Zanim jednak placówka zacznie pomagać najmłodszym pacjentom, potrzeba szesnastu milionów złotych na dokończenie budowy i wyposażenie obiektu. Fundacja apeluje o pomoc i uruchamia zbiórkę.

To wyjątkowy projekt tworzony z myślą o nieuleczalnie chorych dzieciach i ich rodzinach. Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci "Świetlikowo" buduje w Tychach pierwsze w regionie stacjonarne hospicjum dedykowane dzieciom. Specjalistyczna placówka zapewni najmłodszym pacjentom profesjonalną i całodobową opiekę, a ich rodzicom wsparcie w najtrudniejszych momentach życia.

– Naszym celem jest stworzenie miejsca pełnego troski, bezpieczeństwa i godności dla dzieci wymagających szczególnej opieki. Możemy sprawić, żeby czas który mają był pełen miłości i bliskości rodziny – tłumaczy Natasza Godlewska, prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. – Kiedy każdego dnia żyjesz ze świadomością, że możesz stracić swoje dziecko, najbardziej boisz się zostać z tym sam. Dla takich rodzin jak nasza hospicjum to nie jest budynek. To miejsce, w którym można być mamą i tatą do końca. Pewność, że w najtrudniejszych chwilach będziemy razem, a gdy zabraknie sił, obok będzie ktoś, kto poda nam rękę – mówi Agata Prasol, mama jednego z byłych podopiecznych fundacji.

Obiekt będzie dysponował 14 salami, wyposażonymi w instalacje tlenowe i niezbędną infrastrukturę medyczną. To niezależna i oddolna inicjatywa, a projekt realizowany jest dzięki zaangażowaniu społeczności, darczyńców i ludzi dobrej woli. Do zakończenia inwestycji potrzebnych jest jeszcze 16 mln złotych, dlatego uruchomiono zbiórkę internetową.

– Razem możemy wiele. Każde wsparcie przybliża nas do zakończenia budowy i otwarcia placówki, która będzie służyć rodzinom z całego regionu. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem uda się stworzyć miejsce, które będzie symbolem solidarności i empatii – podkreśla Izabela Trombala, wiceprezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo i Kierownik Hospicjum Domowego dla Dzieci. – To projekt, który wykracza poza wszelkie podziały. Dlatego zachęcam wszystkich samorządowców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i każdego chętnego pomóc, do włączenia się w tę akcję i w promocję zbiórki. Niech informacja dotrze do jak największej liczby osób – podkreśla Aleksandra Poloczek, radna sejmiku województwa śląskiego, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.

Na przestrzeni 17 lat swojej działalności Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo otoczyła opieką ponad 900 dzieci. W największym stopniu dotyczy to wsparcia w ramach hospicjum domowego. Zespoły opieki paliatywnej pomagają rodzicom prowadzić całościową opiekę w domu, gdy lekarze zdecydują o zakończeniu leczenia w szpitalu. Z takiej formy wsparcia w okresie od 2009 roku do kwietnia 2026 roku skorzystało 800 rodzin. Dodatkowo od 2017 roku działa Centrum Opieki Dziennej dla dzieci z niepełnosprawnościami, gdzie przyjęto 157 pacjentów.

Informacje na temat inwestycji można znaleźć na stronie Fundacji Świetlikowo (www.shd.org.pl).