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Fundacja Świetlikowo buduje stacjonarne hospicjum dla dzieci w województwie śląskim

To będzie pierwsze takie miejsce w województwie śląskim. Fundacja Świetlikowo buduje stacjonarne hospicjum dla dzieci. Zanim jednak placówka zacznie pomagać najmłodszym pacjentom, potrzeba szesnastu milionów złotych na dokończenie budowy i wyposażenie obiektu. Fundacja apeluje o pomoc i uruchamia zbiórkę.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

24 czerwca 2026, 14:19
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci "Świetlikowo" buduje w Tychach pierwsze w regionie stacjonarne hospicjum dedykowane dzieciom

fot: Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo

To będzie pierwsze takie miejsce w województwie śląskim. Fundacja Świetlikowo buduje stacjonarne hospicjum dla dzieci. Zanim jednak placówka zacznie pomagać najmłodszym pacjentom, potrzeba szesnastu milionów złotych na dokończenie budowy i wyposażenie obiektu. Fundacja apeluje o pomoc i uruchamia zbiórkę.

To wyjątkowy projekt tworzony z myślą o nieuleczalnie chorych dzieciach i ich rodzinach. Fundacja Śląskie  Hospicjum dla Dzieci "Świetlikowo" buduje w Tychach pierwsze w regionie stacjonarne hospicjum  dedykowane dzieciom. Specjalistyczna placówka zapewni najmłodszym pacjentom profesjonalną i całodobową opiekę, a ich rodzicom wsparcie w najtrudniejszych momentach życia. 

– Naszym celem jest stworzenie miejsca pełnego troski, bezpieczeństwa i godności dla dzieci wymagających szczególnej opieki. Możemy sprawić, żeby czas który mają był pełen miłości i  bliskości rodziny – tłumaczy Natasza Godlewska, prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. – Kiedy każdego dnia żyjesz ze świadomością, że możesz stracić swoje dziecko, najbardziej boisz się  zostać z tym sam. Dla takich rodzin jak nasza hospicjum to nie jest budynek. To miejsce, w którym można być mamą i tatą do końca. Pewność, że w najtrudniejszych chwilach będziemy razem, a gdy zabraknie sił, obok będzie ktoś, kto poda nam rękę – mówi Agata Prasol, mama jednego z byłych podopiecznych fundacji. 

Obiekt będzie dysponował 14 salami, wyposażonymi w instalacje tlenowe i niezbędną infrastrukturę  medyczną. To niezależna i oddolna inicjatywa, a projekt realizowany jest dzięki zaangażowaniu społeczności,  darczyńców i ludzi dobrej woli. Do zakończenia inwestycji potrzebnych jest jeszcze 16 mln złotych, dlatego  uruchomiono zbiórkę internetową.

– Razem możemy wiele. Każde wsparcie przybliża nas do zakończenia budowy i otwarcia placówki,  która będzie służyć rodzinom z całego regionu. Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem uda się stworzyć  miejsce, które będzie symbolem solidarności i empatii – podkreśla Izabela Trombala, wiceprezes  Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo i Kierownik Hospicjum Domowego dla Dzieci.  – To projekt, który wykracza poza wszelkie podziały. Dlatego zachęcam wszystkich samorządowców,  organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i każdego chętnego pomóc, do włączenia się w tę akcję  i w promocję zbiórki. Niech informacja dotrze do jak największej liczby osób – podkreśla Aleksandra Poloczek, radna sejmiku województwa śląskiego, Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. 

Na przestrzeni 17 lat swojej działalności Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo otoczyła opieką  ponad 900 dzieci. W największym stopniu dotyczy to wsparcia w ramach hospicjum domowego. Zespoły  opieki paliatywnej pomagają rodzicom prowadzić całościową opiekę w domu, gdy lekarze zdecydują o zakończeniu leczenia w szpitalu. Z takiej formy wsparcia w okresie od 2009 roku do kwietnia 2026 roku skorzystało 800 rodzin. Dodatkowo od 2017 roku działa Centrum Opieki Dziennej dla dzieci z niepełnosprawnościami, gdzie przyjęto 157 pacjentów.

Informacje na temat inwestycji można znaleźć na stronie Fundacji Świetlikowo (www.shd.org.pl).

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