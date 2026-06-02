Udział odnawialnych źródeł w produkcji energii wzrósł o 0,7 pkt. proc. do 31,4 proc. w 2025 r. a udział węgla spadł o 3 pkt proc. do 52,2 proc. Zmniejszył się też import węgla, za to wzrósł import ropy i gazu - wynika z raportu opublikowanego we wtorek przez Forum Energii.

Udział odnawialnych źródeł w produkcji energii wzrósł o 0,7 pkt. proc. do 31,4 proc. w 2025 r. a udział węgla spadł o 3 pkt proc. do 52,2 proc. Zmniejszył się też import węgla, za to wzrósł import ropy i gazu - wynika z raportu opublikowanego we wtorek przez Forum Energii.

Produkcja energii z OZE była rekordowa i wyniosła 54,7 TWh. Najwyższy poziom w historii osiągnęła także produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego - 24,6 TWh, czyli 14,1 proc. produkcji energii elektrycznej - podano w raporcie “Transformacja energetyczna w Polsce. Rocznik 2026“.

“To dynamiczny rozwój OZE stopniowo wypiera węgiel z systemu elektroenergetycznego“ - napisano w raporcie.

Szybki wzrost mocy odnawialnych oznacza potrzebę zwiększania tak zwanej elastyczności systemu, czyli zdolności do szybkiego reagowania na zmiany w poziomie produkcji energii z OZE i w zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Z powodu braku tej elastyczność okresowo dochodzi do wyłączania źródeł odnawialnych na polecenie operatora systemu. W 2025 r. szacunkowe ograniczenie produkcji prądu z OZE wyniosło 1,4 TWh, czyli tyle, ile rocznie energii zużywa niemal 700 tys. gospodarstw domowych - wyliczyli analitycy Forum Energii.

Jednym ze sposobów zwiększania elastyczności systemu jest wykorzystanie magazynów energii. W Polsce na koniec 2025 r. funkcjonowały magazyny energii o pojemności ok. 8,9 GWh i łącznej mocy ponad 2,3 GW. Jednak ponad 80 proc. z tego stanowią elektrownie szczytowo-pompowe. Natomiast 1,4 GWh przypada na instalacje prosumenckie o mocy poniżej 50 kW, które zanotowały dwukrotny wzrost pojemności przez ostatni rok - wyliczyło Forum Energi.

Zużycie brutto energii elektrycznej w Polsce w 2025 r. wyniosło 175,2 TWh co oznacza wzrost o 0,6 TWh względem 2024 r. - podano także.

Autorzy raportu przewidują, że zużycie energii elektrycznej w Polsce będzie nadal rosło, co jest związane z postępującą elektryfikacją sektorów takich jak ogrzewanie i transport. Będzie to z jednej strony wpływało na zwiększanie obciążenia systemu elektroenergetycznego. Z drugiej - pozwoli zmniejszyć zużycie energii ogółem - np. ropy, węgla, gazu - w całej gospodarce ze względu na wyższą sprawność - podano.

Rośnie w szczególności elektryfikacja transportu. W 2025 r. przybyło 96 tys. samochodów elektrycznych, w tym hybrydowych, a na koniec roku było ich już niemal 238 tys. W całej Polsce było zlokalizowanych też ok. 12 tys. punktów ładowania - dodano.

“Import surowców kopalnych do Polski pozostaje wysoki, choć jego kierunki uległy wyraźnej dywersyfikacji - dostawy węgla, gazu i ropy z Rosji spadły do zera. Jednocześnie zużycie i wydobycie węgla kamiennego nadal maleją. W sektorze energetycznym rośnie znaczenie gazu ziemnego, który, poza energetyką, jest szeroko wykorzystywany także w przemyśle i gospodarstwach domowych“ - wskazano też w raporcie.

W 2025 roku import węgla kamiennego do Polski spadł o 26 proc. do 3 mln ton. Zużycie węgla kamiennego energetycznego w ubiegłym roku wyniosło 37,8 mln ton i było o 0,6 mln ton niższe niż rok wcześniej - podano.