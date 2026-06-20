Kraj i Świat

Firmy z USA gotowe inwestować w Polsce w fabrykę paliwa do SMR i komponenty dla satelitów

Amerykańska spółka X-Energy deklaruje gotowość do zainwestowania w Polsce blisko 1 mld dolarów w ramach Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia. Z kolei Quantum Space rozważa produkcję w Polsce komponentów do satelitów oraz systemów służących ochronie i bezpieczeństwu infrastruktury satelitarnej w przestrzeni kosmicznej.

Pap

20 czerwca 2026, 15:31
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Amerykanie gotowi na inwestycje w Polsce

fot: Krystian Krawczyk

Amerykańska spółka X-Energy deklaruje gotowość do zainwestowania w Polsce blisko 1 mld dolarów w ramach Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia. Z kolei Quantum Space rozważa produkcję w Polsce komponentów do satelitów oraz systemów służących ochronie i bezpieczeństwu infrastruktury satelitarnej w przestrzeni kosmicznej.

O deklaracjach gotowości inwestycji amerykańskich firm w Polsce poinformował na X doradca ministra obrony narodowej Maciej Samsonowicz.

X-Energy, który w kwietniu zadebiutował na rynku Nasdaq, to dostawca technologii małych reaktorów jądrowych (SMR). Potencjalna inwestycja firmy w Polsce obejmowałaby fabrykę paliwa do reaktorów SMR IV generacji oraz centrum badawczo-rozwojowe tworzone we współpracy z wybranymi polskimi uczelniami.

Quantum Space chce zainwestować w Polsce

Quantum Space chce zainwestować w Polsce w produkcję komponentów dla satelitów oraz systemów służących ochronie i bezpieczeństwu infrastruktury satelitarnej w przestrzeni kosmicznej. Wiązałoby się to ze zlecaniem tych produkcji polskim firmom.

Quantum Space to amerykańska firma zajmująca się lotami kosmicznymi, która rozwija statek kosmiczny Ranger do działań w pobliżu Księżyca, serwisowania satelitów i zastosowań obronnych w kosmosie.

"W Pentagonie rozmawialiśmy o realizowanej przez nas nowej koncepcji regionalnego ekosystemu bezpieczeństwa - obszaru gospodarczo-militarnego basenu Morza Bałtyckiego z częścią gospodarczą (Kaszubia) ulokowaną w Polsce. Fundamentem koncepcji jest zainicjowana w zeszłym roku przez MON Deklaracja Bałtycka" - napisał Samsonowicz na X.

W Departamencie Energii polska delegacja odbyła rozmowy z Tedem J. Garrishem, Assistant Secretary for Nuclear Energy odpowiedzialnym za amerykańską politykę w obszarze energetyki jądrowej, oraz Andrew Rappem, Senior Advisor w Biurze Sekretarza Energii USA, zajmującym się strategicznymi projektami energetycznymi i współpracą międzynarodową.

"Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie energetycznym infrastruktury wojskowej, możliwościach wykorzystania technologii SMR oraz o roli nowoczesnych technologii energetycznych w budowaniu odporności północnej flanki NATO" - dodał Samsonowicz.

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