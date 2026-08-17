Finał kolejnej edycji Górniczego Miasta Dzieci

W Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zakończyła się IX edycja Górniczego Miasta Dzieci. Przez dwa tygodnie 80 dzieci i młodzieży poznawało świat przedsiębiorczości, ekonomii i finansów, a przy okazji odkrywało tajemnice górniczego dziedzictwa Zabrza.

Było aktywnie, głośno, kreatywnie – a przede wszystkim z ogromną dawką ciekawości

W Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zakończyła się IX edycja Górniczego Miasta Dzieci. Przez dwa tygodnie 80 dzieci i młodzieży poznawało świat przedsiębiorczości, ekonomii i finansów, a przy okazji odkrywało tajemnice górniczego dziedzictwa Zabrza.

Podczas półkolonii uczestnicy poznawali podstawy przedsiębiorczości i ekonomii, uczyli się, jak świadomie zarządzać własnymi finansami i podejmować pierwsze decyzje związane z pieniędzmi.

Ale wiedza nie kończyła się na teorii – najważniejsze było doświadczenie. Dzieci mogły z bliska poznać specyfikę różnych zawodów. Wzięły udział w warsztatach poświęconych m.in. pracy górnika, wojskowego czy animatora czasu wolnego. Każde spotkanie było okazją do zadawania pytań, odkrywania nowych możliwości i sprawdzenia, co kryje się za konkretnymi profesjami - podaje w komunikacie Muzeum Górnictwa Węglowego.

Nie zabrakło również wyprawy pod ziemię. Uczestnicy odkrywali tajemnice kompleksu Sztolnia Królowa Luiza, poznając górnicze dziedzictwo Zabrza z zupełnie innej perspektywy. Były też plenerowe zajęcia prowadzone przez katowicki oddział Narodowego Banku Polskiego, podczas których ekonomia nabrała bardziej praktycznego i zdecydowanie bardziej przystępnego wymiaru.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu ze środków Narodowego Banku Polskiego, w ramach programu edukacji ekonomicznej.