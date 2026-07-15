Fachowcy z PGG szukają pracy poza górnictwem. Pytają o nich firmy z Katowic czy Sosnowca
- Ślusarze, elektrycy, elektromonterzy - w Systemie Aktywizacji Zawodowej PGG pojawiły się pierwsze profile zawodowe założone przez pracowników spółki, którzy swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w branży górniczej, chcą wykorzystać już poza górnictwem - poinformowała PGG.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Portal saz.pl umożliwia pracownikom odchodzącym z PGG prezentację kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia oraz daje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
- Ślusarze, elektrycy, elektromonterzy - w Systemie Aktywizacji Zawodowej PGG pojawiły się pierwsze profile zawodowe założone przez pracowników spółki, którzy swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w branży górniczej, chcą wykorzystać już poza górnictwem - poinformowała PGG.
- Na stronie zarejestrowało się już także kilku pracodawców poszukujących nowych pracowników. Są to firmy mające siedzibę w Katowicach, Sosnowcu czy Częstochowie - czytamy w mediach społecznościowych PGG.
Portal pomoże pracownikom PGG w znalezieniu pracy
Przypomnijmy, nowy portal - saz.pgg.pl - umożliwia odchodzącym z PGG pracownikom rejestrację i przedstawienie swojego profilu zawodowego, a z drugiej strony stworzenie nieodpłatnego konta pracodawcom, którzy po pozytywnej weryfikacji uzyskują dostęp do pełnej bazy pracowników poszukujących zatrudnienia. Portal umożliwia pracownikom odchodzącym ze spółki prezentację kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia oraz daje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, tym samym skracając proces rekrutacyjny.
- Zależało nam na przygotowaniu narzędzia, które będzie realnie wspierać naszych pracowników w momencie zmiany zawodowej. Portal pomoże im dotrzeć do potencjalnych pracodawców i zwiększy szanse na znalezienie ofert pracy dopasowanych do ich kompetencji. Traktujemy to jako element naszej odpowiedzialności za osoby, które współtworzyły Polską Grupę Górniczą – mówił w czerwcu br. Łukasz Deja, prezes PGG.