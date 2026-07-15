- Ślusarze, elektrycy, elektromonterzy - w Systemie Aktywizacji Zawodowej PGG pojawiły się pierwsze profile zawodowe założone przez pracowników spółki, którzy swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w branży górniczej, chcą wykorzystać już poza górnictwem - poinformowała PGG.

- Ślusarze, elektrycy, elektromonterzy - w Systemie Aktywizacji Zawodowej PGG pojawiły się pierwsze profile zawodowe założone przez pracowników spółki, którzy swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w branży górniczej, chcą wykorzystać już poza górnictwem - poinformowała PGG.

- Na stronie zarejestrowało się już także kilku pracodawców poszukujących nowych pracowników. Są to firmy mające siedzibę w Katowicach, Sosnowcu czy Częstochowie - czytamy w mediach społecznościowych PGG.

Portal pomoże pracownikom PGG w znalezieniu pracy

Przypomnijmy, nowy portal - saz.pgg.pl - umożliwia odchodzącym z PGG pracownikom rejestrację i przedstawienie swojego profilu zawodowego, a z drugiej strony stworzenie nieodpłatnego konta pracodawcom, którzy po pozytywnej weryfikacji uzyskują dostęp do pełnej bazy pracowników poszukujących zatrudnienia. Portal umożliwia pracownikom odchodzącym ze spółki prezentację kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia oraz daje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, tym samym skracając proces rekrutacyjny.