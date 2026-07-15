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Górnictwo

Fachowcy z PGG szukają pracy poza górnictwem. Pytają o nich firmy z Katowic czy Sosnowca

- Ślusarze, elektrycy, elektromonterzy - w Systemie Aktywizacji Zawodowej PGG pojawiły się pierwsze profile zawodowe założone przez  pracowników spółki, którzy swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w branży górniczej, chcą wykorzystać już poza górnictwem - poinformowała PGG.

Tomasz Czoik

Tomasz Czoik

15 lipca 2026, 09:14
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Portal saz.pl umożliwia pracownikom odchodzącym z PGG prezentację kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia oraz daje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

- Ślusarze, elektrycy, elektromonterzy - w Systemie Aktywizacji Zawodowej PGG pojawiły się pierwsze profile zawodowe założone przez  pracowników spółki, którzy swoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w branży górniczej, chcą wykorzystać już poza górnictwem - poinformowała PGG.

- Na stronie zarejestrowało się już także kilku pracodawców poszukujących nowych pracowników. Są to firmy mające siedzibę w Katowicach, Sosnowcu czy Częstochowie - czytamy w mediach społecznościowych PGG.

Portal pomoże pracownikom PGG w znalezieniu pracy

Przypomnijmy, nowy portal - saz.pgg.pl - umożliwia odchodzącym z PGG pracownikom rejestrację i przedstawienie swojego profilu zawodowego, a z drugiej strony stworzenie nieodpłatnego konta pracodawcom, którzy po pozytywnej weryfikacji uzyskują dostęp do pełnej bazy pracowników poszukujących zatrudnienia. Portal umożliwia pracownikom odchodzącym ze spółki prezentację kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia oraz daje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, tym samym skracając proces rekrutacyjny.

- Zależało nam na przygotowaniu narzędzia, które będzie realnie wspierać naszych pracowników w momencie zmiany zawodowej. Portal pomoże im dotrzeć do potencjalnych pracodawców i zwiększy szanse na znalezienie ofert pracy dopasowanych do ich kompetencji. Traktujemy to jako element naszej odpowiedzialności za osoby, które współtworzyły Polską Grupę Górniczą – mówił w czerwcu br. Łukasz Deja, prezes PGG.

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