Euroterminal Sławków, należący do Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu, wybrał generalnego wykonawcę nowej płyty kontenerowej TK-2. Kontrakt o wartości blisko 88 mln zł brutto podpisało polskie konsorcjum NDI S.A. i NDI SOPOT S.A – informują w ARP. Inwestycja ma niemal podwoić możliwości przeładunkowe jednego z najważniejszych suchych portów w Polsce.

Euroterminal Sławków, należący do Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu, wybrał generalnego wykonawcę nowej płyty kontenerowej TK-2. Kontrakt o wartości blisko 88 mln zł brutto podpisało polskie konsorcjum NDI S.A. i NDI SOPOT S.A – informują w ARP. Inwestycja ma niemal podwoić możliwości przeładunkowe jednego z najważniejszych suchych portów w Polsce.

Polski wykonawca i śląskie zasoby

Wykonawcą zadania będzie konsorcjum NDI S.A. i NDI SOPOT S.A., które działa na rynku od ponad trzech dekad. Firma zapowiada wykorzystanie w realizacji inwestycji zasobów dostępnych w województwie śląskim – lokalnych firm, pracowników oraz sprzętu.

– Cieszymy się, że polski wykonawca rozbuduje polski terminal, korzystając z polskich zasobów. To wymierna korzyść dla gospodarki i dobry sygnał dla rynku – mówi Daniel Ryczek, prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Co powstanie w Sławkowie?

Budowa terminala intermodalnego TK-2 obejmuje m.in. nowe płyty terminalowe, infrastrukturę kolejową, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, układ drogowy, sieci teletechniczne oraz zbiornik przeciwpożarowy. W ramach projektu zakupione zostaną także urządzenia przeładunkowe.

Cały program rozbudowy Euroterminalu Sławków wyceniany jest na około 185 mln zł. Po zakończeniu inwestycji przepustowość terminala ma wzrosnąć z około 284 tys. do 563 tys. TEU rocznie, czyli niemal dwukrotnie.

Unijne wsparcie dla strategicznego węzła

Projekt uzyskał dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) w wysokości 75,82 mln zł. Całkowita wartość projektu, według umowy o dofinansowanie, wynosi 187,89 mln zł, a kwalifikowalne wydatki 151,65 mln zł.

Euroterminal Sławków ma wyjątkową pozycję w Unii Europejskiej, ponieważ łączy europejski tor normalny z szerokotorową Linią Hutniczą Szerokotorową. Dzięki temu towary mogą być transportowane między Ukrainą, Azją Centralną a Europą bez przeładunku na granicy, co skraca czas i obniża koszty przewozu.

Przekazanie placu budowy wykonawcy planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku, po zakończeniu projektowania i uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano do 30 czerwca 2028 roku.

Kolejne inwestycje za miliard złotych

Rozbudowa TK-2 ma być początkiem szerszego programu inwestycyjnego. W najbliższych latach ARP planuje kolejne rozbudowy terminali, których łączna wartość może sięgnąć 1 mld zł, a w perspektywie pełnych planów inwestycyjnych – nawet 1 mld euro.

– Rozstrzygnięcie przetargu i wybór sprawnego, polskiego partnera wykonawczego to absolutny kamień milowy w naszej strategii rozwojowej. Budowa drugiej płyty kontenerowej realnie podwoi nasze moce przeładunkowe – podkreślił Rafał Klabuhn, prezes zarządu Euroterminalu Sławków.

Znaczenie dla woj. śląskiego i odbudowy Ukrainy

Rozbudowa węzła ma wzmocnić pozycję Polski w europejskich łańcuchach dostaw oraz stworzyć zaplecze infrastrukturalne dla przyszłej odbudowy Ukrainy. Dla województwa śląskiego oznacza to także zamówienia dla lokalnych przedsiębiorstw, miejsca pracy i rozwój rynku usług logistycznych.

Euroterminal Sławków jest już jednym z najważniejszych suchych portów w Polsce. Po realizacji inwestycji ma szansę stać się jednym z największych w kraju i istotnym ogniwem europejskiej sieci transportu intermodalnego.