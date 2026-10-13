Europejski Kongres MŚP wraca w nowej formule Business Hub Edition

Europejski Kongres MŚP wraca 27-28 października 2026 r. do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, ale w wyraźnie odmienionej formule. Business Hub Edition będzie bardziej dynamiczny, praktyczny i nastawiony na realne potrzeby przedsiębiorców. Podczas 16. edycji tego wydarzenia uczestnik będzie nie tylko obserwatorem kolejnych debat. Ma wrócić do swojej firmy z konkretnymi rozwiązaniami, nowymi kontaktami i sprawdzonymi pomysłami, które może wykorzystać w biznesie. W ciągu dwóch dni w Katowicach spotkają się przedstawiciele MŚP, dużych przedsiębiorstw i korporacji, eksperci, inwestorzy, samorządowcy oraz partnerzy z zagranicy.

Europejski Kongres MŚP wraca 27-28 października 2026 r. do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, ale w wyraźnie odmienionej formule. Business Hub Edition będzie bardziej dynamiczny, praktyczny i nastawiony na realne potrzeby przedsiębiorców. Podczas 16. edycji tego wydarzenia uczestnik będzie nie tylko obserwatorem kolejnych debat. Ma wrócić do swojej firmy z konkretnymi rozwiązaniami, nowymi kontaktami i sprawdzonymi pomysłami, które może wykorzystać w biznesie. W ciągu dwóch dni w Katowicach spotkają się przedstawiciele MŚP, dużych przedsiębiorstw i korporacji, eksperci, inwestorzy, samorządowcy oraz partnerzy z zagranicy.

Mniej biernego słuchania, więcej interakcji

Dla właściciela firmy decyzja o udziale w wydarzeniu gospodarczym coraz częściej sprowadza się do prostego pytania: co konkretnie wyniosę z tych kilku godzin poza wizytówkami i notatkami? Organizatorzy 16. Europejskiego Kongresu MŚP właśnie wokół tego pytania przebudowali tegoroczną edycję. Nowa formuła EKMSP - Business Hub Edition odchodzi od modelu wydarzenia opartego głównie na długich panelach i debatach. W ich miejsce pojawi się więcej krótkich, intensywnych wystąpień, praktycznych warsztatów, spotkań oraz przestrzeni do bezpośrednich rozmów biznesowych.



Na czterech głównych scenach zaplanowano około 50 wystąpień, a program uzupełni ponad 40 paneli i warsztatów. Dzięki temu uczestnik będzie mógł sam zbudować swoją ścieżkę kongresową: jednego dnia sprawdzić, jak wykorzystać AI w firmie, porozmawiać z potencjalnym partnerem biznesowym lub dużą korporacją, dowiedzieć się, jak przygotować przedsiębiorstwo do skalowania, a następnie poznać praktyczne możliwości ekspansji na zagraniczne rynki.



- Kongresów, podczas których przez cały dzień obserwuje się kolejne panele i debaty, jest dziś bardzo wiele. Taka formuła powoli się wyczerpuje. Jesteśmy blisko przedsiębiorców i słuchamy tego, czego naprawdę potrzebują, dlatego zdecydowaliśmy się dopasować koncepcję. Chcemy, żeby Europejski Kongres MŚP był miejscem, w którym nie tylko słucha się o biznesie, ale przede wszystkim robi się biznes, zdobywa wiedzę i buduje relacje, które mogą mieć swoją kontynuację już po Kongresie - mówi Tomasz Zjawiony, Prezes RIG w Katowicach i Wiceprezes Europejskiej Federacji Przedsiębiorców CEA-PME w Brukseli.

Wiedza, którą warto zabrać do swojej firmy

Nowa formuła będzie szczególnie widoczna w sposobie prowadzenia poszczególnych wystąpień. Zamiast szerokiego omawiania problemów - konkretna diagnoza, doświadczenie eksperta i możliwe rozwiązanie.

- Chcemy, żeby z każdego wystąpienia uczestnik wychodził z konkretną pigułką wiedzy: pomysłem, rozwiązaniem albo odpowiedzią, którą może odnieść do własnego biznesu. To trochę TEDx i MasterClass w jednym. Dlatego nawet osoba, która była z nami na wielu wcześniejszych edycjach, w tym roku poczuje zupełnie nowe tempo, dostanie nowe bodźce i znajdzie nowe inspiracje do rozwoju firmy - mówi Marlena Moliszewska-Gumulak, Dyrektor ds. Strategicznych Partnerstw i Wydarzeń RIG w Katowicach.

Tegoroczna edycja celowo wychodzi także poza tradycyjnie rozumiany sektor MŚP. W tej samej przestrzeni spotkają się małe i średnie przedsiębiorstwa, firmy znajdujące się na etapie szybkiego skalowania, duże firmy oraz międzynarodowe korporacje.

Dla mniejszej firmy może to oznaczać możliwość znalezienia nowego odbiorcy, dostawcy albo partnera technologicznego. Dla przedsiębiorstwa planującego rozwój - kontakt z ekspertami, instytucjami finansowymi czy organizacjami wspierającymi ekspansję. Dla dużego biznesu - dostęp do dynamicznych, wyspecjalizowanych firm z sektora MŚP i nowych potencjalnych partnerów.

Cztery ścieżki do rozwoju firmy

Program Business Hub Edition został zbudowany wokół czterech obszarów odpowiadających na różne etapy i wyzwania rozwoju firmy.

Bridge to Tomorrow będzie poświęcony przyszłości, innowacjom i technologiom. To przestrzeń m.in. dla przedsiębiorców, którzy chcą zrozumieć, jak sztuczna inteligencja i nowe rozwiązania technologiczne mogą zmienić ich model biznesowy, procesy czy konkurencyjność.

będzie poświęcony przyszłości, innowacjom i technologiom. To przestrzeń m.in. dla przedsiębiorców, którzy chcą zrozumieć, jak sztuczna inteligencja i nowe rozwiązania technologiczne mogą zmienić ich model biznesowy, procesy czy konkurencyjność. Business Connect koncentruje się na relacjach, współpracy i networkingu. Integralną częścią Kongresu będzie strefa spotkań B2B, w której przedsiębiorcy będą mogli przejść od przypadkowej wymiany wizytówek do bardziej celowych rozmów z potencjalnymi klientami i partnerami.

koncentruje się na relacjach, współpracy i networkingu. Integralną częścią Kongresu będzie strefa spotkań B2B, w której przedsiębiorcy będą mogli przejść od przypadkowej wymiany wizytówek do bardziej celowych rozmów z potencjalnymi klientami i partnerami. From Small to Big skierowany jest do firm myślących o kolejnym etapie rozwoju. Finansowanie, zarządzanie, strategia, budowanie zespołów czy skalowanie działalności będą pokazywane nie tylko w teorii, lecz także przez doświadczenia przedsiębiorców, którzy podobną drogę już przeszli.

skierowany jest do firm myślących o kolejnym etapie rozwoju. Finansowanie, zarządzanie, strategia, budowanie zespołów czy skalowanie działalności będą pokazywane nie tylko w teorii, lecz także przez doświadczenia przedsiębiorców, którzy podobną drogę już przeszli. International Talks skupi się natomiast na ekspansji zagranicznej, internacjonalizacji i budowaniu międzynarodowych relacji biznesowych.

- Te cztery obszary tworzą w praktyce mapę najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi dziś przedsiębiorca: jak przygotować firmę na przyszłość, z kim budować biznes, jak ją skalować i jak wyjść poza rynek krajowy. Chcemy, żeby uczestnik mógł wejść na Kongres z konkretnym problemem lub celem i znaleźć tutaj ludzi, wiedzę oraz rozwiązania, które pomogą mu zrobić kolejny krok - mówi Mariusz Lang, Wiceprezes ds. Rozwoju RIG w Katowicach.

Kongres dostępny dla każdego przedsiębiorcy

Europejski Kongres MŚP pozostaje wydarzeniem szeroko dostępnym dla przedsiębiorców. Pakiet STANDARD jest bezpłatny i daje dostęp do pełnej części merytorycznej Kongresu - wystąpień, paneli dyskusyjnych i warsztatów odbywających się 27 i 28 października w MCK w Katowicach. To rozwiązanie dla osób, które chcą przede wszystkim zdobyć wiedzę, poznać nowe perspektywy i wybrać z programu tematy najbardziej istotne dla własnego biznesu.

Dla przedsiębiorców, którzy chcą wykorzystać Kongres również jako narzędzie do budowania relacji i rozwijania biznesu, przygotowano rozszerzony wariant VIP.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu poszczególnych pakietów oraz rejestracja dostępne są na stronie ekmsp.eu.

Sprawdzona skala, nowa energia

Skala poprzedniej edycji pokazuje, że Europejski Kongres MŚP jest już jednym z najważniejszych miejsc spotkań środowiska przedsiębiorców w Europie. Poprzednia edycja zgromadziła 7 000 uczestników, a wszystkie dotychczasowe już łącznie ponad 100 000.

Ważnym elementem ubiegłorocznej edycji była również Gala Społeczności RIG w Katowicach, podczas której wręczono Nagrody Gospodarcze EKMSP. Wśród laureatów znaleźli się m.in. CCC, NVIDIA Corporation, STRABAG, Grupa Recykl, COBI Group oraz Forbes Polska.

W 2026 roku organizatorzy chcą wykorzystać tę skalę do stworzenia wydarzenia bardziej użytecznego z punktu widzenia pojedynczego przedsiębiorcy. Rejestracja: ekmsp.eu

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