Komisja Europejska poinformowała w piątek o wyborze 46 strategicznych projektów surowcowych, które skorzystają z szybszego wydawania pozwoleń i pomocy w ubieganiu się o finansowanie publiczne i prywatne – podał Reuters.

Komisja Europejska poinformowała w piątek o wyborze 46 strategicznych projektów surowcowych, które skorzystają z szybszego wydawania pozwoleń i pomocy w ubieganiu się o finansowanie publiczne i prywatne – podał Reuters.

Komisja Europejska poinformowała w piątek o wyborze 46 strategicznych projektów surowcowych, które skorzystają z szybszego wydawania pozwoleń i pomocy w ubieganiu się o finansowanie publiczne i prywatne – podał Reuters.

W ten sposób Unia Europejska dąży do dywersyfikacji łańcuchów dostaw i zmniejszenia zależności od Chin. UE, podobnie jak inne duże gospodarki Zachodu, jest w dużym stopniu uzależniona od Chin w zakresie dostaw kluczowych minerałów i komponentów, takich jak baterie i metale ziem rzadkich, wykorzystywanych w sektorach obronności, lotnictwa, motoryzacji i odnawialnych źródeł energii.

W ciągu ostatnich dwóch lat Pekin coraz częściej wykorzystywał te zależności jako narzędzie nacisku w handlu, co sprawiło, że UE pilnie zaczęła podejmować działania mające na celu zabezpieczenie dostaw i zbadanie możliwości stworzenia wspólnych zapasów kluczowych surowców.

Postępy w realizacji projektów wybranych w zeszłym roku były powolne, a niektóre z nich miały trudności z realizacją. Komisja poinformowała, że zmobilizowała już ponad 2 miliardy euro (2,24 miliarda dolarów) z funduszy publicznych, ale deweloperzy ostrzegli w sierpniu, że kolejne projekty mogą się nie powieść bez pilnego finansowania.

Komisja ma nadzieję, że nadanie priorytetu projektom pomoże Unii osiągnąć cele określone w Ustawie o surowcach krytycznych z 2024 r., zgodnie z którą UE zamierza do 2030 r. wydobywać 10%, przetwarzać 40% i poddawać recyklingowi 25% swoich rocznych potrzeb.

Które surowce są krytyczne?

Jak poinformował Reuters, projekty obejmują 16 krajów Unii Europejskiej i 15 z 17 strategicznych surowców wymienionych w UE, w tym miedź, lit, nikiel, kobalt, mangan, grafit, pierwiastki ziem rzadkich, magnez i wolfram.

„Oczekuje się, że 46 nowych projektów będzie wymagało około 21,1 mld euro (23,7 mld dolarów) nakładów inwestycyjnych pochodzących z połączenia źródeł publicznych i prywatnych” – podała Komisja.

Do najważniejszych projektów zaliczają się projekt Zinnwald Lithium w Niemczech, kopalnia Skouries w Grecji, planowana huta aluminium firmy Arctial w Finlandii oraz projekt miedzi Viscaria w Szwecji, a także projekty wspierane przez duże europejskie grupy przemysłowe, w tym Umicore, Aurubis i Leonardo. Komisja Europejska nadała też status projektów strategicznych dwóm projektom KGHM: udostępnieniu i eksploatacji złoża Retków–Grodziszcze oraz transformacji Huty Miedzi Legnica w zintegrowaną hutę recyklingową.

Projekty strategiczne nie otrzymują automatycznie dofinansowania ze środków UE. Komisja stwierdziła, że zamiast tego „ułatwia dostęp” do finansowania ze środków unijnych i pomaga w nawiązywaniu kontaktów między podmiotami odpowiedzialnymi za realizację projektów a kredytodawcami.

Najnowsza seria projektów to kontynuacja 60 ogłoszonych w ubiegłym roku, w tym 13 projektów realizowanych poza UE, w takich krajach jak Brazylia, Grenlandia i Kazachstan.