W ubiegłym roku głośno o Katowicach było m.in. przy okazji rozgrywanych również w stolicy województwa śląskiego mistrzostw Europy w koszykówce, a więc EuroBasketu 2025. Katowice dalej też umacniały swoją pozycję jako nowoczesna, innowacyjna i dynamicznie rozwijająca się stolica Metropolii. Raport o stanie miasta Katowice 2025 został stworzony z myślą o mieszkańcach, aby dostarczyć im kompleksowej wiedzy na temat sytuacji finansowej miasta, realizacji kluczowych zadań, programów i strategii w 2025 roku oraz budżetu obywatelskiego. W piątek 29 maja dokument został przekazany radnym Rady Miasta Katowice.

W ubiegłym roku głośno o Katowicach było m.in. przy okazji rozgrywanych również w stolicy województwa śląskiego mistrzostw Europy w koszykówce, a więc EuroBasketu 2025. Katowice dalej też umacniały swoją pozycję jako nowoczesna, innowacyjna i dynamicznie rozwijająca się stolica Metropolii. Raport o stanie miasta Katowice 2025 został stworzony z myślą o mieszkańcach, aby dostarczyć im kompleksowej wiedzy na temat sytuacji finansowej miasta, realizacji kluczowych zadań, programów i strategii w 2025 roku oraz budżetu obywatelskiego. W piątek 29 maja dokument został przekazany radnym Rady Miasta Katowice.

- Rok 2025 był czasem wyzwań, intensywnego rozwoju oraz licznych sportowych emocji. Wypełniona po brzegi hala Spodka, gwiazdy NBA oraz fantastyczny doping kibiców, który zaprowadził KoszKadrę do fazy pucharowej – tym żyły Katowice na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku podczas EuroBasketu 2025, zaraz po tym świętowaliśmy 160-lecie nadania Katowicom praw miejskich. Wcześniej, w marcu zainaugurowaliśmy wydarzenia na Arenie Katowice, która w 2025 r. była świadkiem rekordu frekwencyjnego na ligowym spotkaniu piłkarek GieKSy oraz licznych pasjonujących spotkań GKS-u Katowice w Ekstraklasie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Raport to nie tylko liczby i statystyki. To także zapis naszej drogi ku jeszcze bardziej nowoczesnym i przyjaznym Katowicom, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnych miejskich inwestycjach. Tutaj dobrym przykładem jest modernizacja kamienic przy ul. Mariackiej i dostosowanie ich do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami. O tym, że działamy z myślą o przyszłości, niech świadczy zasadzenie tylko w 2025 r. ponad 2 tys. drzew, a niewątpliwym kołem zamachowym dalszego rozwoju Katowic będzie rozpoczęta w ubiegłym roku budowa Dzielnicy Nowych Technologii. Dzięki wsparciu środków zewnętrznych realizowaliśmy wiele ważnych dla naszych mieszkanek i mieszkańców projektów – dodaje prezydent.

Właściwy kierunek rozwoju Katowic znajduje odzwierciedlenie w wynikach konkursów i rankingów. W 2025 r. Katowice znalazły się m.in. w gronie 15 wyróżnionych miast z całego świata w konkursie promującym zrównoważony rozwój miast otrzymując Shanghai Award. Miasto zajęło też 6. miejsce w ogólnopolskim Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST 2025 w kat. miast na prawach powiatu oraz uzyskało Gold Award w konkursie LivCom Awards promującym najlepsze praktyki w zarządzaniu środowiskiem oraz innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i regionów (organizatorami są Komitet LivCom wspierany przez ONZ i jej wyspecjalizowane agendy). Ubiegły rok to także 1. miejsce Katowic w rankingu najlepszych miast do życia wg Business Insider (sierpień 2025).

Finanse i gospodarka

Łącznie wydatki Katowic wyniosły w 2025 r. nieco ponad 3,7 mld zł i były wyższe od zrealizowanych w roku 2024 o blisko 269 mln zł. Wydatki bieżące wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o ponad 219 mln zł (o 7,4%), przy wzroście dochodów bieżących o ponad 241 mln zł (o 7,9%), co skutkowało zwiększeniem wyniku operacyjnego do poziomu 145,8 mln zł (w roku poprzednim nadwyżka bieżąca wynosiła 123,9 mln zł). Na efekt zwiększenia wyniku operacyjnego wpływ m.in. miało otrzymanie przez Miasto wyższych wpływów z PIT i CIT, które w oparciu o nową ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zostały wyliczone w całkowicie odmienny sposób niż dotychczas i obecnie od 2025 r. stanowią główne źródło finansowania JST.

Inwestycje w mieszkalnictwo społeczne i komunalne

Katowice od lat konsekwentnie realizują działania w zakresie przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym, między innymi poprzez dalszy rozwój miejskiej oferty mieszkaniowej. Miasto udostępniło mieszkańcom w 2025 r. m.in. osiedle przy al. Korfantego, budynek mieszkalny przy ul. Kossutha 7 czy kamienicę przy ul. Gliwickiej 4 w Katowicach.

Szczególną inwestycją była zakończona w 2025 r. przebudowa kamienic przy ul. Mariackiej 30, 32 i 34, gdzie postawiono na budownictwo skierowane przede wszystkim do najemców będących seniorami - 20 mieszkań trafiło do osób powyżej 65. roku życia, a 21 lokali do najemców bez ograniczeń wiekowych. W lipcu 2025 pierwsi lokatorzy odebrali klucze do swoich nowych mieszkań. Mieszkania wykończone zostały w standardzie „pod klucz”, a każde z nich posiada ogrzewanie podłogowe oraz okna izolujące od hałasu od strony ul. Mariackiej. Każda z trzech klatek schodowych jest wyposażona w windę. Natomiast, aby ułatwić poruszanie się po budynkach osobom słabowidzącym, w korytarzach zostały umieszczone duże piktogramy informacyjne. Obiekt posiada również piętrowy ogród na dziedzińcu oraz świetlicę umożliwiającą integrację mieszkańców. Całość inwestycji kosztowała ponad 30 mln zł.

Inwestycje w poprawę jakości życia mieszkańców – kierunek dzielnice

Poziom wydatków inwestycyjnych Miasta w 2025 r. wyniósł ponad 560 mln zł (stanowił 15% wydatków budżetu) i był wyższy od poprzedniego roku o 49,5 mln zł (tj. o 9,7%). Na szczególną uwagę zasługują przedsięwzięcia związane z budowaniem lokalnych wyróżników dzielnic, do których warto zaliczyć: budowę Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki, które równolegle będzie miejscem upamiętniającym wybitnego himalaistę oraz przestrzenią o charakterze edukacyjnym i miejscem spotkań miłośników gór, a także Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara”, w ramach którego w 2025 r. kontynuowano prace nad stałą wystawą. Obiekt będzie pełnić funkcje zarówno muzealne, jak i edukacyjne. Inwestycje te są realizacją zapowiadanych przez prezydenta Katowic Marcina Krupę kierunków rozwoju Katowic w zakresie kultury, sportu i promocji miasta.

W marcu 2025 r. otwarty został nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt MDK Witosa. Obiekt został zaprojektowany jako otwarta, dostępna przestrzeń dla mieszkańców w różnym wieku, umożliwiająca realizację zarówno dużych wydarzeń o charakterze miejskim, jak i kameralnych inicjatyw oddolnych. Infrastruktura Domu Kultury obejmuje m.in. salę widowiskową, sale warsztatowe, pracownie tematyczne oraz przestrzenie spotkań i działań sąsiedzkich. W ramach inwestycji przy obiekcie powstał także park o powierzchni około 17 tys. m². Koszt całej inwestycji wyniósł 24,7 mln zł.

W ubiegłym roku zakończyła się realizacja ważnych dla mieszkańców zadań, które powstały w ramach Budżetu Obywatelskiego. To m.in. modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim, rewitalizacja łąki przy lesie (Kostuchna), budowa chodnika od tężni do kościoła wraz z budową podjazdu dla wózków i budową chodnika przy stawie (Osiedle Tysiąclecia).

Katowice systematycznie realizują działania w zakresie doskonalenia oferty edukacyjnej na poziomie podstawowym oraz ponadpodstawowym, w tym również ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień klimatycznych. W 2025 roku wydatki ogółem na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły ponad 1,3 mld zł.

Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym to również dostępność do żłobków i przedszkoli. To działanie jest też ważnym elementem wsparcia dla osób pracujących i posiadających dzieci. W 2025 roku liczba miejsc w przedszkolach została utrzymana na poziomie sprzed roku – 8,2 tys. (zapewniając miejsce dla każdego dziecka, którego rodzice złożyli wniosek), dla porównania w 2015 roku było to 7,3 tys. Natomiast żłobki w Katowicach oferowały 2 791 miejsc (w 2015 roku było to 1 234 miejsc), przy czym sam Żłobek Miejski oferował 1101 miejsc. Zwiększono także dostępność oddziałów żłobka miejskiego wydłużając godziny ich działania, a od 2026 roku będą one działały w trybie całorocznym.

Ponadto miasto zapewniło dzieciom i młodzieży dostęp do zajęć ,,Akcji Zima” i ,,Akcji Lato”. Łącznie we wszystkich formach wypoczynku i rekreacji wzięło udział 9,8 tys. osób.

W 2025 roku III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza zajęło 40. miejsce w rankingu ogólnopolskim (na 1 000 sklasyfikowanych szkół), tym samym otrzymując znak jakości Złotej szkoły w ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy (pierwsze miejsce w rankingu wojewódzkim). Znak Złotej szkoły otrzymały również: II LO im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznym oraz VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi. Wskaźnik zdawalności matur w szkołach prowadzonych przez miasto Katowice wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty nadal pozostawał na poziomie wyższym niż wartość średnia dla województwa.

Miasto Katowice podejmuje też działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Od 2017 roku w Katowicach działa Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy, obejmujący na koniec 2025 roku 432 kamer. Dodatkowo w ramach współpracy systemów KISMiA i ITS, do systemu KISMiA jest podłączony sygnał ze 108 kamer systemu ITS. Oznacza to, że łącznie system korzysta z obrazu z 540 kamer.

Niezwykle istotnym ośrodkiem wsparcia instytucjonalnego i merytorycznego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych jest katowickie Centrum Organizacji Pozarządowych (COP), działające przy ul. Kopernika 14 i ul. Wita Stwosza 7. Łącznie w 2025 roku wydatki na realizację zadań wynikających z Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi wyniosły ponad 69,8 mln zł.

Duże projekty infrastrukturalne

Po zakończeniu budowy Areny Katowice, 30 marca 2025 r. zorganizowano pierwsze wydarzenie na tym miejskim stadionie. Arena Katowice to przede wszystkim nowoczesny stadion piłkarski z 15 tys. miejsc siedzących oraz nowoczesną halą sportową o pojemności ponad 3 tys. widzów. Obiekt zdobył drugie miejsce w kategorii Najlepszy Obiekt Sportowy podczas Gali Sport Biznes Polska, potwierdzając swoją wysoką jakość oraz znaczenie na mapie sportowej kraju.

W 2025 r. w fazę realizacji weszło najważniejsze dla miasta przedsięwzięcie z zakresu transformacji gospodarczej, tj. projekt pn.: „Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny” (Shaft K - Silesian Hub for Advanced Future Technologies - Śląski Hub Zaawansowanych Technologii Przyszłości).

Projekt „Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny” (Shaft K) jest dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.5. Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę.

W 2025 roku Miasto Katowice i Województwo Śląskie uzgodniły z Komisją Europejską warunki finansowania projektu. Uzyskano notyfikację wniosku, co skutkowało podpisaniem umowy o dofinansowanie na kwotę 309,4 mln zł. Projekt został zatwierdzony jako uzasadniony, proporcjonalny i niezbędny dla transformacji regionu. Pod koniec roku, dofinansowanie unijne projektu zostało dodatkowo zwiększone o 93,5 mln zł do poziomu blisko 403 mln zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych I etapu inwestycji, w którym wpłynęło 8 ofert, 1 sierpnia 2025 roku została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawcą została firma STRABAG Sp. z o.o., a wartość oferty wybranej w przetargu wynosi ponad 577 mln zł. W sierpniu na terenie Szybu Pułaski rozpoczęły się prace budowlane, które są realizowane zgodnie z dokumentacją projektową.

W 2025 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla II etapu inwestycji, którego celem jest budowa wielofunkcyjnego obiektu przestrzeni technologicznych z przestrzenią do organizacji wydarzeń gamingowych oraz studiami telewizyjnymi i filmowymi, położonej na południowy wschód od zabudowań Szybu Pułaski.

Katowice dla klimatu

Adaptacja do zmian klimatu jest jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnych miast. Dlatego Katowice rozwijają błękitno-zieloną infrastrukturę, przeciwdziałają występowaniu miejskich wysp ciepła oraz zagrożeniom związanym z suszą i powodziami. W 2025 roku kontynuowano działania na rzecz tworzenia nowych i podnoszenie jakości istniejących terenów parkowych Zakład Zieleni Miejskiej prowadził prace związane z bieżącym utrzymaniem istniejącej infrastruktury, realizowano nowe nasadzenia, również w ramach Zielonego Budżetu. Ponadto zaproszono mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących: rewitalizacji Parku Murckowskiego, utworzenia nowego parku u zbiegu ulic Brynowskiej i Ligockiej oraz modernizacji placu św. Herberta.

W 2025 roku powstało pięć zbiorników retencyjnych w ramach realizacji zadania pn.: Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego. Natomiast od czerwca mieszkańcy Katowic mogli składać wnioski w ramach programu „Chytaj wodę” o dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania deszczówki, który pozwala na dofinansowanie 80% kosztów takiej inwestycji. Kontynuowano także realizację akcji „Łapiemy deszczówkę”. W ramach tego programu w pobliżu budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobie miejskim Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej instaluje zbiorniki na deszczówkę, która później jest wykorzystywana do podlewania zieleni.

Każdego roku miasto jest zaangażowane w akcje sprzątania dzielnic oraz terenów zielonych i lasów, przy współpracy z Zakładem Zieleni Miejskiej oraz PGL Lasy Państwowe. Miasto udostępnia kontenery na odpady, rękawiczki ochronne i worki do sprzątania, a w samo sprzątanie chętnie angażują się mieszkańcy. Co roku katowickie placówki oświatowe, organizacje pozarządowe wraz z mieszkańcami włączają się w ogólnopolskie akcje ekologiczne pn. Sprzątanie Świata, która w 2025 roku odbyła się pod hasłem „W naturę z kulturą”, a jej krajowym koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Inną ogólnopolską akcją ekologiczną, w którą angażują się głównie dzieci i młodzież szkolna i przedszkolna jest akcja Sprzątamy dla Polski. Ponadto jedna z większych akcji sprzątania została zorganizowana przez Stowarzyszenie Wolnej Herbaty pn. „sprzątaMy z firmami”, która w zeszłym roku odbyła się w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec (ponad 60 uczestników zgromadziło 3 kontenery różnych odpadów).

W 2025 roku łącznie ponad 7 tys. osób zaangażowało się w różne akcje sprzątania, podczas których wywieziono ponad 100 kontenerów i pojemników na odpady oraz ponad 200 opon. Odbiór odpadów realizowany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach.

Miasto Katowice realizuje konsekwentnie przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości powietrza. Liczba dni przekroczeń stężenia dobowego pyłu PM10 w 2025 roku wyniosła 25, dla porównania w 2015 roku było to 71 dni. W 2025 roku, udzielono dotacji na wymianę 692 źródeł ciepła w łącznej kwocie 6,9 mln zł. W ramach Miejskiego Centrum Energii - udzielając konsultacji, zapewniano mieszkańcom dostęp do informacji w zakresie poprawy efektywności energetycznej i ochrony powietrza. W ramach MCE działa gminny punkt konsultacyjno–informacyjny programu „Czyste Powietrze”, w którym można uzyskać pomoc w wypełnieniu i przesłaniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosków o dofinansowane oraz wniosków o płatność. Łącznie w 2025 roku udzielono 2 654 konsultacji.

Budżet obywatelski w Katowicach

W 2025 roku przeprowadzono kolejne edycje budżetu obywatelskiego i zielonego budżetu w Katowicach. Łączna wysokość środków na oba te procesy konsultacyjne (mieszkańcy współdecydują o wydatkowaniu części środków z budżetu miasta) wyniosła ponad 23 mln zł, z czego decyzją Prezydenta Miasta pula środków w ramach VI edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice wyniosła 3 mln zł, a 2 mln zł przeznaczono na utrzymanie zadań z budżetu obywatelskiego. Natomiast na pomysły mieszkańców w ramach XII edycji Budżetu Obywatelskiego, doliczając zgodnie z Regulaminem BO, środki pozostałe po głosowaniu na zadania w ramach XI edycji BO przeznaczono blisko 18,5 mln zł.

Do XII edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili 260 projektów, w tym 29 o charakterze ogólnomiejskim. Ostatecznie mieszkańcy wybierali spośród 213 wniosków. W głosowaniu wzięło udział 41 217 osób, co dało frekwencję na poziomie 15,81% - nieco wyższą niż rok wcześniej. Mieszkańcy wskazali do realizacji łącznie 129 zadań (124 o charakterze lokalnym i 5 o charakterze ogólnomiejskim) o łącznej wartości 17,3 mln zł. Trzy spośród wybranych projektów na etapie weryfikacji merytorycznej zostały określone jako zadania dwuletnie, z planowaną datą zakończenia realizacji w roku 2027.

Wciąż jedna z najniższych stóp bezrobocia

Katowice z sukcesem przyciągają inwestorów i wspierają rozwój lokalnego biznesu. Rejestrowane bezrobocie utrzymało się na bardzo niskim poziomie 1,5%, a miasto stale rozwija projekty wspierające start-upy i MMŚP, w tym poprzez działania Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink.