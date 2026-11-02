Rok 2026 w województwie śląskim upływa pod znakiem pamięci o dziewięciu górnikach poległych podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. W 45. rocznicę tych tragicznych wydarzeń Instytut im. Wojciecha Korfantego zaprasza na wyjątkowy koncert Epitafium pamięci Dziewięciu Górników z Wujka.

Wkrótce odbędzie się koncert Epitafium pamięci Dziewięciu Górników z Wujka

Rok 2026 w województwie śląskim upływa pod znakiem pamięci o dziewięciu górnikach poległych podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. W 45. rocznicę tych tragicznych wydarzeń Instytut im. Wojciecha Korfantego zaprasza na wyjątkowy koncert Epitafium pamięci Dziewięciu Górników z Wujka.

Podczas koncertu usłyszymy Requiem d-moll KV 626 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Wystąpią muzycy Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Szymona Bywalca, soliści: Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska (sopran), Agata Kobierska (alt), Rafał Majzner (tenor) i Remigiusz Nowak (bas), a także Zabrzański Chór Młodzieżowy im. N. Kroczka „Resonans con tutti” pod batutą Waldemara Gałązki.

Koncert odbędzie się 6 listopada o godzinie 19:00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 49A. Wstęp wolny.

Honorowe patronaty nad wydarzeniem objęli Metropolita Katowicki Arcybiskup Andrzej Przybylski oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.