Po szychcie

Epitafium pamięci Dziewięciu Górników z Wujka. Przyjdź na wyjątkowy koncert

Rok 2026 w województwie śląskim upływa pod znakiem pamięci o dziewięciu górnikach poległych podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. W 45. rocznicę tych tragicznych wydarzeń Instytut im. Wojciecha Korfantego zaprasza na wyjątkowy koncert Epitafium pamięci Dziewięciu Górników z Wujka.

Monika Krezel

Monika Krężel

2 listopada 2026, 11:59
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wkrótce odbędzie się koncert Epitafium pamięci Dziewięciu Górników z Wujka

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Rok 2026 w województwie śląskim upływa pod znakiem pamięci o dziewięciu górnikach poległych podczas pacyfikacji strajku w kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. W 45. rocznicę tych tragicznych wydarzeń Instytut im. Wojciecha Korfantego zaprasza na wyjątkowy koncert Epitafium pamięci Dziewięciu Górników z Wujka.

Podczas koncertu usłyszymy Requiem d-moll KV 626 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Wystąpią muzycy Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Szymona Bywalca, soliści: Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska (sopran), Agata Kobierska (alt), Rafał Majzner (tenor) i Remigiusz Nowak (bas), a także Zabrzański Chór Młodzieżowy im. N. Kroczka „Resonans con tutti” pod batutą Waldemara Gałązki.

Koncert odbędzie się 6 listopada o godzinie 19:00 w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 49A. Wstęp wolny.

Honorowe patronaty nad wydarzeniem objęli Metropolita Katowicki Arcybiskup Andrzej Przybylski oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Powiązane tematy:

koncert instytut korfantego kopalnia wujek

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Po szychcie

Wielka iluzja wydajności. Ile naprawdę osób musi pracować na jedną ścianę w kopalni?

Z uwagą obejrzałem na naszym portalu (netTG.pl) debatę o przyszłości naszego górnictwa węglowego i kolejny raz staję się przeciwnikiem takich rozmów. Wypowiadają się w takich niby-dyskusjach ludzie, którzy mają powierzchowny obraz i wiedzę o naszej branży. W trakcie wspomnianej debaty padło ze strony prowadzącego pytanie, czy naprawdę może zabraknąć ludzi do fedrowania węgla

Po szychcie

Zaduszki na Śląsku w cieniu górniczych tragedii. Te wspomnienia zostają w nas na zawsze

W Zaduszki wspominamy tragicznie zmarłych w kopalnianych katastrofach. Ale na Śląsku echa tych przykrych wydarzeń wybrzmiewają tak naprawdę na każdym kroku, przez cały rok, przez całe nasze życie.

Sport

Znamy najlepszych siatkarzy wśród górników

Mistrzostwa w Żorach po raz kolejny pokazały, że  sport jest ważnym elementem integracji pracowników miedziowej spółki. Dla uczestników była to nie tylko okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, ale również do wspólnego przeżywania emocji i budowania zespołowej atmosfery.

Kultura

Od filharmonii do kopalni. 13. Festiwal im. Krzysztofa Pendereckiego – poziom 320

Od 30 października do 25 listopada 2026 roku Zabrze stanie się centrum muzycznych spotkań poświęconych dziedzictwu Krzysztofa Pendereckiego. Trzynasta edycja Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego – poziom 320, organizowana przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, odbywa się pod hasłem „Synergie” i po raz pierwszy wyraźnie wychodzi w region.