Energy Days z doradcą energetycznym

Idea jest taka, aby doradca energetyczny był do dyspozycji osób fizycznych, gmin, przedsiębiorstw oraz wspólnot i spółdzielni.

Idea jest taka, aby doradca energetyczny był do dyspozycji osób fizycznych, gmin, przedsiębiorstw oraz wspólnot i spółdzielni.

Przed dziesięciu laty ruszył „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii”, zwany w skrócie Projektem Doradztwa Energetycznego. W teren ruszyli doradcy reprezentujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ich pomoc do dziś jest bezcenna.

Idea od początku była taka, aby z wiedzy doradców korzystały osoby fizyczne, gminy, przedsiębiorstwa oraz wspólnoty i spółdzielnie. I tak jest do dziś. Doradcy swoją wiedzą chętnie dzielą się z innymi. Bezpłatne usługi w zakresie wsparcia w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji, wskazania dostępnych na rynku źródeł finansowania inwestycji, przeprowadzanie działań informacyjno-edukacyjnych, wsparcie w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej oraz szkolenia dla energetyków gminnych – te zadania wzięli na siebie.

Projekt Doradztwa Energetycznego 2.0 (PDE) jest realizowany przez NFOŚiGW w partnerstwie z szesnastoma wojewódzkimi funduszami (WFOŚiGW). W grę wchodzi bezpłatne wsparcie w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej, wykorzystania OZE i adaptacji do zmian klimatu. Doradcy energetyczni organizują szkolenia, konferencje, ogólnodostępne webinaria, prowadzą działania informacyjno-edukacyjne dla lokalnych społeczności oraz dzieci i młodzieży. Spotkaliśmy ich także na Energy Days w Katowicach.

Warto wiedzieć, że przed dwoma laty doradcy energetyczni rozszerzyli nieco zakres swych kompetencji. Teraz zajmują się również komponentem klimatycznym, czyli gospodarką w obiegu zamkniętym, adaptacją do zmian klimatu i zmianami klimatycznymi.

– Aby te tematy przybliżyć, ruszamy właśnie ze szkoleniami. Zwróciliśmy się już do gmin z prośbą, żeby zgłosiły nam swoich pracowników. Przekazana im przez nas wiedza będzie niezbędna, aby mogli zająć się tą problematyką u siebie, na miejscu. Odzew był ogromny – zwraca uwagę Elżbieta Kisiel, kierownik Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Katowicach.

Poprawa efektywności nie taka trudna

Duża część środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczona jest na transformację energetyczną, w tym poprawę efektywności energetycznej.

– Bardzo się identyfikujemy z tymi zagadnieniami, więc jesteśmy obecni na Energy Days. Doradcy energetyczni stanowią w dzisiejszych czasach bardzo ważną instytucję, to są prawdziwi eksperci. Jeżeli ktoś nosi się z zamiarem realizacji projektu polegającego na poprawie efektywności energetycznej, choćby niewielkiego, jak dla przykładu ocieplenie budynku, może zgłosić się do nas i zapytać o to, na jakie środki może liczyć i z jakiego programu. Współpracujemy m.in. z przedsiębiorstwami ciepłowniczymi. Pomagamy im znaleźć takie dofinansowanie, które będzie najbardziej odpowiadało tworzonym przez nie projektom – wyjaśnia dalej Elżbieta Kisiel.

Jeszcze w ub.r. katowicki WFOŚiGW wielokrotnie publikował ostrzeżenia przed firmami podszywającymi się pod operatorów rządowych, które m.in. bezprawnie posługiwały się logotypami i wyłudzały dane lub pieniądze od beneficjentów. Sprawy wielomilionowych wyłudzeń i oszustw związanych z nieuczciwymi pośrednikami termomodernizacyjnymi w Polsce były przedmiotem śledztw prowadzonych m.in. z udziałem Prokuratury Europejskiej oraz krajowych organów ścigania. Aby w przyszłości uniknąć tego rodzaju problemów, zmodyfikowano m.in. program Czyste Powietrze, ale gdyby większość oszukanych beneficjentów zwróciła się jeszcze przed podjęciem decyzji o inwestycji do doradców energetycznych WFOŚiGW, pewnie dałoby się uniknąć późniejszych nieprzyjemności.

– Jesteśmy absolutnie bezstronni i nie mamy żadnego interesu w tym, żeby źle doradzić. Względy i parametry techniczne to jest to, co nami kieruje – zapewnia Elżbieta Kisiel.

Rozmaite formy wsparcia

Zainteresowanie modernizacją energetyczną budynków wciąż jest spore. Przedsiębiorstwa ciepłownicze modernizują sieci, wykonują nowe przyłącza. Nadal popularne są inwestycje w fotowoltaikę i magazyny energii.