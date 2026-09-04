Energetyka

Energetyka wykorzysta wodę z oczyszczalni. Użyje jej do chłodzenia

Od początku 2027 roku polskie elektrownie i elektrociepłownie będą mogły wykorzystywać w swoich systemach chłodzenia wodę odzyskaną ze ścieków komunalnych. Będzie to możliwe dzięki nowelizacji Prawa wodnego. Jakie mają być korzyści z takiego rozwiązania? 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

4 września 2026, 10:35
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGE

PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

fot: PGE

Od początku 2027 roku polskie elektrownie i elektrociepłownie będą mogły wykorzystywać w swoich systemach chłodzenia wodę odzyskaną ze ścieków komunalnych. Będzie to możliwe dzięki nowelizacji Prawa wodnego. Jakie mają być korzyści z takiego rozwiązania? 

Dzięki nowym przepisom możliwe będzie ograniczenie poboru wód powierzchniowych oraz podziemnych na potrzeby energetyki. 3 września podczas konferencji w ORLEN TERMIKA Elektrociepłownia Siekierki w Warszawie przedstawiono korzyści płynące z wykorzystania wód z oczyszczonych ścieków komunalnych na potrzeby energetyki. 

Zmiany klimatu są faktem, nagłe zjawiska pogodowe mają bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Polska, implementując rozwiązania dotyczące odzyskiwania wody szarej w energetyce, wychodzi naprzeciw tym ryzykom. Nowe rozwiązania legislacyjne będą gwarantowały lepszy odzysk wody. To zmiana, która ma fundamentalne znaczenie dla wielu jednostek wytwórczych w Polsce. Dzięki temu będziemy bardziej odporni i jeszcze lepiej przygotowani na wszelkiego rodzaju kryzysy – mówił minister energii Miłosz Motyka.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że nowe przepisy pozwolą ograniczyć pobór wód z rzek zwiększając odporność sektora energetycznego na skutki zmian klimatu. 

Dzięki nowelizacji Prawa wodnego Polska staje się jednym z pierwszych państw w Europie, które tworzy systemowe rozwiązania umożliwiające wykorzystanie wody odzyskanej z oczyszczonych ścieków komunalnych na potrzeby energetyki. To przykład odpowiedzialnego myślenia o przyszłości państwa, łączącego bezpieczeństwo wodne, energetyczne oraz ochronę środowiska – mówił Dariusz Klimczak.

Nowe przepisy dają firmom więcej czasu na zainstalowanie urządzeń do mierzenia zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły stopniowo wdrażać nowoczesne systemy, które pomogą lepiej kontrolować zasoby wodne.

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