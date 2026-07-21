Energetyka

Energetyczny gigant z pożyczką na modernizację elektrowni

Spółka PGE Energia Odnawialna podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na 150 mln zł pożyczki z KPO. Chodzi o refinansowanie zakończonej części modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar (Śląskie), obejmującej zbiornik górny i tor wodny.

Pap

21 lipca 2026, 09:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

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fot: PGE Energia Odnawialna

Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka - Żar należy do najważniejszych obiektów Grupy Kapitałowej PGE

fot: PGE Energia Odnawialna

Spółka PGE Energia Odnawialna podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na 150 mln zł pożyczki z KPO. Chodzi o refinansowanie zakończonej części modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar (Śląskie), obejmującej zbiornik górny i tor wodny.

Spółka PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE rozpoczęła modernizację elektrowni Porąbka-Żar w połowie 2024 r. Prace objęły remont zbiornika górnego i wymianę turbozespołów. Warty nieco ponad 200 mln zł remont zbiornika wykonano w terminie, natomiast wart po aneksowaniu blisko 1,3 mld zł kontrakt na modernizację części technologicznej został zerwany z końcem ub. roku.

Wzmacniają nasze bezpieczeństwo energetyczne

W poniedziałek PGE podała, że celem udzielonej przez NFOŚiGW pożyczki z KPO w wysokości blisko 153 mln zł jest wsparcie zwrotne wykonanych już modernizacji zbiornika górnego oraz toru wodnego ESP Porąbka Żar.

Jak zaznaczył cytowany w informacji prezes spółki Dariusz Lubera, prace te wykonały w dwóch zadaniach inwestycyjnych konsorcja, których liderami były polskie firmy. 

"Dzięki tego typu inwestycjom środki przeznaczane na transformację energetyczną nie tylko wzmacniają nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale napędzają także rozwój polskiego przemysłu" - zauważył Lubera.

Według PGE EO prace dot. zbiornika górnego zrealizowało konsorcjum: Energoprojekt Warszawa (lider) i WALO Polska. Energoprojekt Warszawa był też liderem konsorcjum modernizującego tor wodny, a podwykonawcami były polskie podmioty: Hzbud, Eurodarmal, J.T.C., SJENERGIA i Enprom.

Całkowity planowany koszt projektu "Modernizacja górnego zbiornika, górnego i dolnego ujęcia wody oraz sztolni derywacyjnych Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar" wyniósł 203,4 mln zł netto, a wartość przyznanego finansowania 152,6 mln zł. Wsparcie pochodzi z działania G3.3.1 Systemy magazynowania energii KPO.

Uruchomiona w 1979 r. elektrownia Porąbka-Żar o mocy zainstalowanej 540 MW to druga po ESP Żarnowiec co do wielkości tego typu instalacja w Polsce i jedyna w kraju elektrownia podziemna. Jako zbiornik dolny wykorzystuje Jezioro Międzybrodzkie, którego zapora znajduje się w Międzybrodziu Bialskim, natomiast sztuczny górny zbiornik wybudowany jest na szczycie Góry Żar.

Te elektrownie to wielkoskalowe magazyny energii,

W styczniu ub. roku Mostostal Warszawa jako uczestnik konsorcjum (z GE Hydro France) wykonującego modernizację części technologicznej ESP Porąbka-Żar informował o aneksowaniu umowy na to zadanie poprzez zwiększenie ceny o 189 mln zł brutto, do 1,296 mld zł brutto. Po zerwaniu kontraktu przez zamawiającego pod koniec 2025 r. Mostostal Warszawa informował o kolejnych etapach sporu z konsorcjantem.

W kwietniu ub. roku PGE poinformowała o pozyskaniu w Europejskim Banku Inwestycyjnym ponad 2,250 mld zł kredytu na finansowanie modernizacji ESP Porąbka-Żar oraz na budowę farm fotowoltaicznych.

Elektrownie szczytowo-pompowe pełnią funkcję wielkoskalowych magazynów energii, stabilizując pracę systemu elektroenergetycznego i ułatwiając wykorzystanie energii z OZE. Obecnie w Polsce funkcjonuje sześć takich instalacji: Żarnowiec, Żydowo, Dychów, Porąbka-Żar, Niedzica i Solina. Ich łączna moc zainstalowana to ok. 1,8 GW.

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