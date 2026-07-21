Energetyka

3 miliardy na odejście od węgla. NFOŚiGW chce dekarbonizować ciepłownictwo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje programu „Fundusz Transformacji Ciepłownictwa”. 

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Robert Passia

21 lipca 2026, 13:49
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: MPEC Olsztyn

NFOŚiGW będzie wspierać inwestycje w ciepłownictwo.

fot: MPEC Olsztyn

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął konsultacje programu „Fundusz Transformacji Ciepłownictwa”. 

Na dekarbonizację polskiego ciepłownictwa NFOŚiGW chce przeznaczyć co najmniej 3 mld złotych do 2030 roku. Chodzi o przeprowadzenie takich inwestycji, jak rozwój odnawialnych źródeł energii, elektryfikacja, wykorzystanie ciepła odpadowego, budowa magazynów ciepła, a także wzmocnienie cyberbezpieczeństwa tego sektora. 

Program odpowiada na kluczowe wyzwania sektora, w tym wysoką zależność od paliw kopalnych powodującą emisje CO2, rosnące koszty wytwarzania ciepła oraz potrzebę poprawy bezpieczeństwa energetycznego i stabilności dostaw ciepła – podaje NFOŚiGW. 

Program skierowany jest do do przedsiębiorstw ciepłowniczych dysponujących koncesjami lub zarządzających sieciami ciepłowniczymi. Wsparcie przewidziane jest w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek. Dotacja pokrywa do 50 proc., a pożyczka nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Inwestor może też połączyć obie formy wsparcia.

Konsultacje programu potrwają „Fundusz Transformacji Ciepłownictwa” potrwają do 30 lipca. W tym czasie czeka na przesyłanie uwag i sugestii na adres ftc@nfosigw.gov.pl. Należy je wpisać na formularzu dostępnym TUTAJ. 

Jak podał Urząd Regulacji Energetyki w ostatnim raporcie „Energetyka cieplna w liczbach”, by osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, sektor ciepłowniczy musi zainwestować od 300 do nawet 500 miliardów złotych. 

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