Izba ciepłownicza pozytywnie ocenia kierunek zmian w systemie ETS

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie pozytywnie ocenia kierunek zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS), jednak uważa, że zabrakło m.in. wycofania instytucji finansowych z handlu uprawnieniami - ocenił w poniedziałek prezes Izby Jacek Szymczak.

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie pozytywnie ocenia kierunek zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS), jednak uważa, że zabrakło m.in. wycofania instytucji finansowych z handlu uprawnieniami - ocenił w poniedziałek prezes Izby Jacek Szymczak.

Komisja Europejska przedstawiła w piątek propozycje zmian w systemie ETS, w tym dodatkową pulę darmowych uprawnień dla przemysłu i obowiązek przeznaczania 50 proc. przychodów z ETS na dekarbonizację. KE chce utrzymać po 2030 r. instrumenty solidarnościowe skierowane do krajów o niższych dochodach, w tym Polski. - Kierunkowo oceniamy te zmiany pozytywnie - powiedział Szymczak podczas spotkania prasowego.

Według przedstawicieli Izby korzystne będą takie zmiany jak wolniejsze wycofywanie uprawnień do emisji z rynku, powiązanie przydziału darmowych uprawnień z planami inwestycji dekarbonizacyjnych, wydłużenie okresu dostępności darmowych uprawnień i przedłużenie działania Funduszu Modernizacyjnego. Pozytywnie ocenili też zmiany w rynkowej rezerwie stabilizacyjnej, która ma przestać być jedynie narzędziem do wycofywania uprawnień z rynku.

- Teraz będzie możliwość wprowadzenia na rynek pewnej dodatkowej puli darmowych uprawnień, na przykład wtedy, kiedy ceny skoczą w górę - wskazał Szymczak.

Według nich postulowane przez KE zmiany w systemie mogą ustabilizować cenę uprawnień do emisji.

Kierunek stabilizacja

- Ja bym powiedział, że to jest właśnie kierunek takiej stabilizacji ceny, ograniczenia tej nieprzewidywalności takich gwałtownych skoków - powiedział prezes.

Wskazał jednak na dwa postulaty branży, które nie zostały uwzględnione w proponowanej przez KE reformie. Pierwszy z nich to przedłużenie obowiązywania przepisów o przyznawaniu darmowych uprawnień do emisji przedsiębiorstwom, które przedstawią plany neutralności klimatycznej.

- Drugi postulat to, że chcielibyśmy wycofania instytucji finansowych z handlu uprawnieniami - dodał Szymczak.

Chodzi o handel uprawnieniami do emisji na europejskim rynku. Od 2018 r. mogą je kupować również instytucje finansowe. Zdaniem IGCP sprzyja to wzrostowi cen uprawnień.