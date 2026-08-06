Energetyka

Energa liczy, że jeszcze w tym roku dwa bloki CCGT osiągną operacyjne kamienie milowe

Energa liczy, że jeszcze w tym roku dwa budowane bloki CCGT: Ostrołęka i Grudziądz I osiągną operacyjne kamienie milowe, co pozwoli uniknąć ponoszenia kar umownych za niedotrzymanie kontraktu rynku mocy - poinformowali przedstawiciele grupy.

Pap

6 sierpnia 2026, 17:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: energa.pl

Energa informuje o inwestycjach

fot: energa.pl

Energa liczy, że jeszcze w tym roku dwa budowane bloki CCGT: Ostrołęka i Grudziądz I osiągną operacyjne kamienie milowe, co pozwoli uniknąć ponoszenia kar umownych za niedotrzymanie kontraktu rynku mocy - poinformowali przedstawiciele grupy.

- Jeżeli chodzi o realizowane i znajdujące się w końcowej fazie projekty Ostrołęka i Grudziądz I, w obu przypadkach dokładamy starań, aby jeszcze w tym roku osiągnąć operacyjne kamienie milowe, które umożliwią formalne przystąpienie do rynku mocy i tym samym wyeliminują konieczność ponoszenia kar umownych w stosunku do PSE - powiedział podczas wideokonferencji Michał Gołębiowski, wiceprezes Energi.

- Natomiast z początkiem przyszłego roku spodziewamy się, że oba bloki będą mogły rozpocząć działalność operacyjną, co przełoży się na istotne zwiększenie EBITDA grupy - dodał.

Brak OKM był wynikiem opóźnień w realizacji obu projektów

W grudniu 2025 roku Energa informowała o niedotrzymaniu terminu osiągnięcia tzw. Operacyjnego Kamienia Milowego (OKM) w CCGT Grudziądz 1 i CCGT Ostrołęka. OKM to potwierdzenie gotowości jednostki do dostarczania mocy elektrycznej w ramach kontraktu zawartego na rynku mocy. Brak OKM był wynikiem opóźnień w realizacji obu projektów.

Spółka podawała wtedy, że każdy miesiąc opóźnienia OKM powoduje utratę przychodów z rynku mocy rzędu 23,22 mln zł w CCGT Ostrołęka i 17,30 mln zł w CCGT Grudziądz. Jednocześnie miesięczna wysokość kar umownych naliczanych do czasu osiągnięcia OKM w sumie dla obu bloków wynosi 2,46 mln zł.

Elektrownia CCGT Ostrołęka o mocy 745 MWe netto jest budowana na terenie pierwotnie wykorzystanym w projekcie budowy bloku węglowego. Budowany blok CCGT Grudziądz I ma mieć moc 560 MW.

W grudniu 2021 roku w wyniku aukcji głównej rynku mocy na 2026 rok CCGT Ostrołęka zawarła umowę mocową (695,951 MW) na okres 17 lat. Umowę mocową na 17 lat zawarła też CCGT Grudziądz (518,370 MW).

Energa poinformowała, że w I półroczu blok CCGT Grudziądz I przechodził szereg prac odbiorowych i przygotowawczych, które na początku trzeciego kwartału pozwoliły na osiągnięcie kluczowego etapu inwestycyjnego - pierwszego zapłonu turbiny gazowej i synchronizacji generatora z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). W projekcie CCGT Ostrołęka kontynuowano zaawansowane prace przygotowawcze i rozruchowe.

Grupa Energa realizuje jeszcze dwa inne projekty budowy bloków gazowo-parowych: CCGT Gdańsk i CCGT Grudziądz II. Na placach budowy trwały m.in. zaawansowane prace ziemne, w tym palowanie przygotowujące teren do wylania fundamentów pod kluczowe urządzenia obu bloków.

W lipcu Energa zarejestrowała podwyższenie kapitału zakładowego i pozyskała z emisji akcji serii CC ponad 5,1 mld zł.

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