Enea uzyskała rezerwację mocy w terminalu gazowym FSRU 2. Oznacza to zabezpieczenie dostępu do infrastruktury, która umożliwi odbiór skroplonego gazu ziemnego (LNG) dostarczanego drogą morską. To kolejny ważny krok w realizacji strategii dywersyfikacji źródeł dostaw gazu oraz wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Grupy Enea.

Enea uzyskała rezerwację mocy w terminalu gazowym FSRU 2. Oznacza to zabezpieczenie dostępu do infrastruktury, która umożliwi odbiór skroplonego gazu ziemnego (LNG) dostarczanego drogą morską. To kolejny ważny krok w realizacji strategii dywersyfikacji źródeł dostaw gazu oraz wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Grupy Enea.

Umowę w sprawie zabezpieczenia mocy w terminalu FSRU 2 Grupa Enea podpisała z GAZ-SYSTEM, który realizuje projekt terminalu w Zatoce Gdańskiej. FSRU 2 (ang. Floating Storage Regasification Unit) to projekt drugiej pływającej jednostki do odbioru i regazyfikacji (czyli przywracania do postaci gazowej) LNG zwiększającej możliwości dostaw gazu do krajowego systemu. Inwestycja wzmocni możliwości importu gazu do Polski i regionu, wspierając bezpieczeństwo energetyczne oraz dalszy rozwój krajowej infrastruktury gazowej.

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