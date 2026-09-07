Energetyka

Enea wspiera światowy tenis w Szczecinie

Już 14 września rozpocznie się 33. edycja Invest in Szczecin Open, jednego z najważniejszych turniejów tenisowych w Polsce i wydarzenia należącego do prestiżowego cyklu ATP Challenger Tour 125. Przez tydzień Szczecin ponownie stanie się polską stolicą tenisa, goszcząc zawodników z całego świata oraz tysiące kibiców spragnionych sportowych emocji. Wśród partnerów wydarzenia po raz kolejny znajdzie się Enea, która zaprosi uczestników do swojej specjalnej strefy dla kibiców.

7 września 2026, 10:24
źródło: Energiapress.pl

fot: Enea

Enea wspiera sport

fot: Enea

Już 14 września rozpocznie się 33. edycja Invest in Szczecin Open, jednego z najważniejszych turniejów tenisowych w Polsce i wydarzenia należącego do prestiżowego cyklu ATP Challenger Tour 125. Przez tydzień Szczecin ponownie stanie się polską stolicą tenisa, goszcząc zawodników z całego świata oraz tysiące kibiców spragnionych sportowych emocji. Wśród partnerów wydarzenia po raz kolejny znajdzie się Enea, która zaprosi uczestników do swojej specjalnej strefy dla kibiców.

Turniej rozgrywany jest nieprzerwanie od 1993 roku i należy do najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń sportowych w regionie. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ przypada na 30-lecie obecności szczecińskiego challengera w kalendarzu ATP. Zawody posiadają obecnie rangę ATP Challenger 125, a pula nagród wynosi rekordowe 225 tys. dolarów. Wśród uczestników nie zabraknie polskich akcentów. Dzikie karty do turnieju głównego otrzymali Alan Ważny i pochodzący ze Szczecina Kacper Knitter.

Więcej:

https://energiapress.pl/news/6048/enea-wspiera-swiatowy-tenis-w-szczecinie

 

 

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