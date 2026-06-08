Energetyka

Enea i Greenvolt sfinalizowały kolejną transakcję, tym razem dotyczącą Farmy Wiatrowej

Grupa Enea oraz Greenvolt Power sfinalizowały transakcję sprzedaży Farmy Wiatrowej Nowe Miasto Lubawskie o mocy 6,6 MW, zlokalizowanej w województwie warmińsko-mazurskim, na rzecz Enei Nowa Energia – spółki odpowiedzialnej w Grupie za rozwój i zarządzanie odnawialnymi źródłami energii.

8 czerwca 2026, 13:38
źródło: Materiał partnera

fot: Greenvolt

Farma Wiatrowa Nowe Miasto Lubawskie

fot: Greenvolt

Grupa Enea oraz Greenvolt Power sfinalizowały transakcję sprzedaży Farmy Wiatrowej Nowe Miasto Lubawskie o mocy 6,6 MW, zlokalizowanej w województwie warmińsko-mazurskim, na rzecz Enei Nowa Energia – spółki odpowiedzialnej w Grupie za rozwój i zarządzanie odnawialnymi źródłami energii.

W maju 2025 roku obie spółki podpisały umowę przedwstępną, a zamknięcie transakcji było uzależnione od spełnienia kluczowych warunków, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Warunki te zostały spełnione przed końcem kwietnia 2026 roku. Farma wiatrowa jest w pełni operacyjna od końca listopada 2025 roku.

– Transakcja dotycząca Farmy Wiatrowej Nowe Miasto Lubawskie to kolejny dowód na to, że Enea Nowa Energia konsekwentnie wspiera i przyspiesza transformację energetyczną Grupy Enea. To trzecia z czterech transakcji realizowanych w ramach podpisanej w ubiegłym roku umowy przedwstępnej. Przed nami jeszcze ostatnia z nich – dotycząca Farmy Wiatrowej Jabłonowo Pomorskie, którą planujemy sfinalizować jeszcze w tym roku. Nie zwalniamy tempa w budowaniu nowoczesnych mocy OZE – powiedział Tomasz Szamocki, wiceprezes Enei Nowa Energia ds. operacyjnych.

Projekt Nowe Miasto Lubawskie, zlokalizowany w województwie warmińsko-mazurskim w północnej Polsce, obejmuje trzy turbiny o łącznej mocy zainstalowanej 6,6 MW i jest częścią szerszego portfela projektów wiatrowych o mocy 33,2 MW, którego sprzedaż na rzecz Enei Nowa Energia została ogłoszona w maju 2025 roku. Łączna wartość transakcji wynosi 83,3 mln euro. Oprócz Farmy Wiatrowej Nowe Miasto Lubawskie, umowa obejmuje trzy inne farmy wiatrowe (transakcje dotyczące dwóch z nich już zakończono): Skibno (10 MW, województwo zachodniopomorskie), Zaklików (10 MW, województwo podkarpackie) oraz Jabłonowo Pomorskie (6,6 MW, województwo kujawsko-pomorskie). Łącznie jest to 16 turbin wiatrowych, każda o mocy od 2,0 do 2,2 MW.

Więcej: https://energiapress.pl/news/5961/enea-i-greenvolt-sfinalizowaly-kolejna-transakcje-tym-razem-dotyczaca-farmy-wiatrowej

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