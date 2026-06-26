PGE, Enea, Tauron i Orlen podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie Ukrainy. Cztery największe polskie firmy energetyczne zadeklarowały gotowość do wspólnego zaangażowania w proces odbudowy kraju, koncentrując się przede wszystkim na odbudowie i rozwoju infrastruktury energetycznej.

PGE, Enea, Tauron i Orlen podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie Ukrainy. Cztery największe polskie firmy energetyczne zadeklarowały gotowość do wspólnego zaangażowania w proces odbudowy kraju, koncentrując się przede wszystkim na odbudowie i rozwoju infrastruktury energetycznej.

- Polska od początku wojny wspiera Ukrainę zarówno społecznie, finansowo, jak i militarnie, pełniąc jednocześnie rolę kluczowego zaplecza logistycznego dla pomocy kierowanej za naszą wschodnią granicę. To czyni z nas naturalnego partnera dla Ukrainy i daje nam podstawy do aktywnego uczestniczenia w odbudowie tego kraju przy udziale polskich firm. Dlatego dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego przez cztery spółki z udziałem Skarbu Państwa to historyczna szansa gospodarcza dla naszego biznesu, a także kolejny wyraz wsparcia Polski dla Ukrainy. To także zapowiedź realnego zaangażowania w odbudowę infrastruktury energetycznej na Ukrainie po zakończeniu wojny – mówi Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych.

Podpisany list intencyjny ma na celu wypracowanie wspólnych kierunków działań oraz przygotowanie PGE, Enei, Tauronu i Orlenu do udziału w procesie odbudowy Ukrainy. Spółki te już teraz dysponują kapitałem, know-how i doświadczeniem w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych oraz zdolnością do współpracy z administracją publiczną i partnerami międzynarodowymi. Potencjał ten może zostać wykorzystany przy odbudowie i modernizacji ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

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