Gospodarka

Emisje gazów cieplarnianych w UE znów w górę. Napędza je sektor energetyczny

W pierwszym kwartale 2026 roku sezonowo skorygowane emisje gazów cieplarnianych w gospodarce Unii Europejskiej wzrosły o 0,3 proc. kwartał do kwartału, osiągając poziom 837 mln ton ekwiwalentu CO₂ – poinformował Eurostat. Wzrost ten nastąpił przy stabilnym PKB UE, podczas gdy w ujęciu rok do roku emisje spadły o 1,2 proc., a gospodarka rozrosła się o 0,8 proc.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

19 sierpnia 2026, 11:14
źródło: portal gospodarka i ludzie

Według danych Eurostatu w UE wzrosła emisja gazów cieplarnianych

W pierwszym kwartale 2026 roku sezonowo skorygowane emisje gazów cieplarnianych w gospodarce Unii Europejskiej wzrosły o 0,3 proc. kwartał do kwartału, osiągając poziom 837 mln ton ekwiwalentu CO₂ – poinformował Eurostat. Wzrost ten nastąpił przy stabilnym PKB UE, podczas gdy w ujęciu rok do roku emisje spadły o 1,2 proc., a gospodarka rozrosła się o 0,8 proc.

Energetyka ciągnie emisje w górę, gospodarstwa domowe i transport w dół

Największy wzrost emisji odnotowano w sektorze dostaw energii elektrycznej, gazu, pary wodnej i powietrza do układów klimatyzacyjnych – aż o 4,8 proc. w porównaniu z IV kw. 2025 r. To właśnie ten segment, kluczowy dla dekarbonizacji UE, odpowiadał za główny impuls wzrostowy w całym bilansie emisyjnym.

Z drugiej strony największe spadki zarejestrowano w gospodarstwach domowych (–1,3 proc.) oraz w sektorach produkcji przemysłowej i transportu z magazynowaniem (po –0,6 proc.). W efekcie mimo wzrostu w energetyce, całkowita emisja w UE zwiększyła się jedynie nieznacznie.

Kraje z największymi spadkami i wzrostami

W ujęciu krajowym emisje wzrosły kwartał do kwartału w 20 państwach UE, a spadły w 7. Największe redukcje odnotowano w:

  • Słowenii (–5,0 proc.),
  • Luksemburgu (–3,8 proc.),
  • Rumunii (–2,7 proc.). 

Z kolei największe wzrosty zanotowano w:

  • Estonii (+9,7 proc.),
  • Finlandii (+6,4 proc.) ,
  • Bułgarii (+4,6 proc.), 

- Wzrosty w tych państwach były w dużej mierze związane ze zwiększeniem emisji przez podmioty gospodarcze działające w sektorach budownictwa oraz dostaw energii elektrycznej, gazu, pary wodnej i powietrza do układów klimatyzacyjnych - informują w Eurostat.

Wzrost emisji w I kw. 2026 r. dotyczył również Polski – dane Eurostatu umieszczają nasz kraj w grupie 20 państw z kwartalnym wzrostem emisji. W 18 z tych 20 krajów wzrost emisji szedł w parze z jednoczesnym wzrostem PKB, co wskazuje na krótkoterminowe odwrócenie trendu dekarbonizacji przy ożywieniu gospodarczym.

W perspektywie rocznej trend jest jednak pozytywny: w porównaniu z I kw. 2025 r. emisje gazów cieplarnianych w UE spadły o 1,2 proc., podczas gdy PKB wzrósł o 0,8 proc. 

Co to oznacza dla Polski i sektora energii

Dla Polski, w której miks energetyczny wciąż w znacznym stopniu opiera się na węglu, kwartalne wzrosty emisji w sektorze dostaw energii są szczególnie istotne. Każdy dodatkowy wzrost zapotrzebowania na energię, zwłaszcza w okresach chłodniejszych lub przy niższej dostępności OZE, może przekładać się na wyższą emisję w całym bilansie krajowym. Jednocześnie dane Eurostatu pokazują, że nawet przy krótkoterminowych wahaniach, unijna gospodarka jest w stanie łączyć wzrost PKB ze spadkiem emisji w ujęciu rocznym – co pozostaje kluczowym celem również dla polskiej transformacji energetycznej.

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