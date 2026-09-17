MAEA przewiduje, że globalna moc jądrowa wzrośnie z 377,1 GWe na koniec 2025 r. do 1045 GWe w 2050 r.i 1284 GWe w 2060 r. w optymistycznym scenariuszu. Byłby to ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z obecną sytuacją.

MAEA przewiduje, że globalna moc jądrowa wzrośnie z 377,1 GWe na koniec 2025 r. do 1045 GWe w 2050 r.i 1284 GWe w 2060 r. w optymistycznym scenariuszu. Byłby to ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z obecną sytuacją.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej po raz pierwszy rozszerzyła swoją długoterminową prognozę dla energetyki jądrowej do 2060 r. Oprócz dalszego wzrostu całkowitej mocy zainstalowanej, przewiduje również znacznie większą rolę małych reaktorów modułowych, które w optymistycznym scenariuszu będą stanowić 28 proc. nowej mocy jądrowej – czytamy w raporcie.

MAEA przewiduje, że globalna moc jądrowa wzrośnie z 377,1 GWe na koniec 2025 r. do 1045 GWe w 2050 r.i 1284 GWe w 2060 r. w optymistycznym scenariuszu. Byłby to ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z obecną sytuacją. Bardziej konserwatywny scenariusz przewiduje 641 GWe w 2050 r. i 696 GWe w 2060 r. MAEA szósty rok z rzędu podwyższyła swoją długoterminową prognozę.

Na koniec 2025 r. światowa flota elektrowni jądrowych składała się z 413 czynnych reaktorów energetycznych. W budowie były kolejne 72 jednostki o łącznej mocy 77,2 GWe. Elektrownie jądrowe wyprodukowały w 2025 r. 2689,1 TWh energii elektrycznej, co stanowi wzrost o 1,1 proc. rok do roku. Ich udział w globalnej produkcji energii elektrycznej spadł jednak z 8,7 do 8,4%, ponieważ globalna produkcja energii elektrycznej rosła szybciej.

W nowej prognozie znacznie wzrosło znaczenie małych reaktorów modułowych (SMR). W scenariuszu optymistycznym do 2060 r. ma zostać dodanych łącznie 1017 GWe nowej mocy jądrowej, z czego 28 proc. to SMR. Odpowiada to prawie 285 GWe. W bardziej konserwatywnym scenariuszu stanowi to 23% z 521 GWe nowej mocy, czyli około 120 GWe. W ubiegłorocznej perspektywie udział małych reaktorów modułowych (SMR) wyniósł 24 proc. w scenariuszu górnym i zaledwie 5 proc. w scenariuszu dolnym.

MAE definiuje SMR jako reaktory o mocy elektrycznej zazwyczaj do 300 MWe. Gdyby średnia moc jednego reaktora wynosiła 300 MWe, prawie 285 GWe odpowiadałoby około 950 reaktorom. Przy średniej mocy 250 MWe oznaczałoby to około 1140 reaktorów.

Budowa nowych reaktorów nie wystarczy do osiągnięcia scenariusza wyższego. Około dwie trzecie reaktorów działających obecnie ma ponad 30 lat, a około 46 proc. działa od ponad 40 lat. W scenariuszu najwyższym MAEA przewiduje wyłączenie około 128 GWe obecnej mocy do 2060 r, podczas gdy w scenariuszu niskim około 220 GWe powinno zostać wycofanych z eksploatacji. Ważnym elementem dalszego rozwoju energetyki jądrowej będzie zatem również wydłużenie eksploatacji istniejących bloków.

MAE uznaje również ponowne zainteresowanie międzynarodowych instytucji finansowych energetyką jądrową za pozytywny sygnał. Bank Światowy ponownie zaangażował się w ten sektor w 2025 roku po kilku dekadach, a Azjatycki Bank Rozwoju dostosował następnie swoją politykę energetyczną, aby wspierać projekty jądrowe.