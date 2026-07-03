Kraj i Świat

Egzamin ósmoklasisty: uczniowie z woj. śląskiego wypadli średnio

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty wyniósł w woj. śląskim 63,9%. Lokuje to region w środku ogólnopolskiej stawki.

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Robert Passia

3 lipca 2026, 13:45

fot: Monika Krężel

Egzamin ósmoklasisty. Uczniowie z woj. śląskiego w środku stawki.

fot: Monika Krężel

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty wyniósł w woj. śląskim 63,9%. Lokuje to region w środku ogólnopolskiej stawki.

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała dziś wyniki egzaminu ósmoklasisty. Zdecydują one o dalszych losach absolwentów szkół podstawowych. To właśnie one mają wpływ na to, czy uczniowie dostaną się do wybranej szkoły średniej. Także tym razem młodzież musiała mierzyć się z językiem polskim, matematyką i językiem obcym. W tym ostatnim przypadku najczęściej wybierano angielski. 

Jak woj. śląskie wypada na tle kraju? 
 

W woj. śląskim średni wynik egzaminu wyniósł 63,9%. Taki wynik daje regionowi 7. miejsce wśród województw. Najlepiej poradzili sobie uczniowie z woj. małopolskiego (69,3%) i mazowieckiego (68,5%). Stawkę zamykają województwa zachodniopomorskie (61,6%) i warmińsko-mazurskie (60,5%). 

Na egzaminie z języka polskiego uczniowie również poradzili sobie gorzej od rówieśników z Małopolski i Mazowsza, osiągając średni wynik 63,9%. Z kolei z matematyki zdobyli średnio 53,9%. W przypadku obu przedmiotów daje to śląskim absolwentom podstawówek siódme miejsce w kraju. O wiele lepiej poszło im z językiem angielskim (73,2%), gdzie ustąpili jedynie uczniom z woj. mazowieckiego i małopolskiego.

Z językiem polskim najlepiej poradzili sobie uczniowie z Tychów (70,1%), a z matematyki ex-aequo ósmoklasiści z powiatu bielskiego i pszczyńskiego (58,4%). Z języka angielskiego znów najlepsi byli młodzi Tyszanie (78,7%).

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