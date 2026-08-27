W ministerstwie energii odbyło się spotkanie wiceszefa resortu Mariana Zmarzłego z przedstawicielami środowiska naukowego i branży górnictwa odkrywkowego. Tematem były praktyczne doświadczenia związane z funkcjonowaniem nowych przepisów dotyczących kwalifikacji górniczych.

Bezpieczeństwo w górnictwie jest wartością nadrzędną, ale po pierwszych doświadczeniach z funkcjonowaniem nowych regulacji warto przyjrzeć się ich praktycznym skutkom. Wsłuchujemy się w głos branży i będziemy analizować możliwości udoskonalenia obecnych rozwiązań tak, aby odpowiadały one współczesnym wyzwaniom technicznym, organizacyjnym i kadrowym polskiego górnictwa – napisał wiceminister energii Marian Zmarzły w mediach społecznościowych.

Inicjatorem dyskusji był prof. Robert Król z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Przepisy dotyczące kwalifikacji górniczych w Polsce reguluje ustawa Prawo geologiczne i górnicze oraz kluczowe Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego.