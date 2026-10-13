Dyskusja o wpływie eksploatacji ZG Janina na środowisko i gminy

W Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu odbyło się 12. posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych gmin Libiąż, Chrzanów i Babice. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Roman Sus.

W Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu odbyło się 12. posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych gmin Libiąż, Chrzanów i Babice. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Roman Sus.

Wiodącym tematem obrad był zakres eksploatacji górniczej ZG Janina dokonanej w II i III kwartale 2026 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu, pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu, a także usuwania szkód górniczych - informuje w komunikacie Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Podczas spotkania podsumowano współpracę organów samorządowych z kopalnią oraz przekazano informacje na temat planowanego w IV kwartale 2026 r. i I kwartale 2027 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozą jej wpływów na powierzchnię, zadań w ramach profilaktyki budowlanej i ograniczania ujemnego wpływu projektowanej eksploatacji na środowisko.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele OUG w Katowicach, PKW, ZG Janina oraz burmistrz Chrzanowa, zastępca burmistrza Libiąża i wójt gminy Babice.