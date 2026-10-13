Górnictwo

Dyskusja o wpływie eksploatacji ZG Janina na środowisko i gminy

W Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu odbyło się 12. posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych gmin Libiąż, Chrzanów i Babice. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Roman Sus.

Monika Krezel

Monika Krężel

13 października 2026, 09:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WUG

Spotkanie odbyło się na terenie ZG Janina

fot: WUG

W Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu odbyło się 12. posiedzenie zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych gmin Libiąż, Chrzanów i Babice. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Roman Sus.

Wiodącym tematem obrad był zakres eksploatacji górniczej ZG Janina dokonanej w II i III kwartale 2026 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu, pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu, a także usuwania szkód górniczych - informuje w komunikacie Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Podczas spotkania podsumowano współpracę organów samorządowych z kopalnią oraz przekazano informacje na temat planowanego w IV kwartale 2026 r. i I kwartale 2027 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozą jej wpływów na powierzchnię, zadań w ramach profilaktyki budowlanej i ograniczania ujemnego wpływu projektowanej eksploatacji na środowisko.

W obradach uczestniczyli przedstawiciele OUG w Katowicach, PKW, ZG Janina oraz burmistrz Chrzanowa, zastępca burmistrza Libiąża i wójt gminy Babice.

Powiązane tematy:

zg janina janina południowy koncern węglowy wug eksploatacja

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Surowce

Jak zapewnić kadry dla górnictwa odkrywkowego? Dyskutowano o tym w ministerstwie energii

Działania, które należy podjąć, by w górnictwie odkrywkowym nie zabrakło wykwalifikowanej kadry były tematem spotkania w resorcie energii.

Polska Grupa Górnicza

Trwają przygotowania do konkursu „Pracuję bezpiecznie”

Trwają przygotowania do finału 23. edycji konkursu wiedzy o BHP „Pracuję bezpiecznie”, organizowanego w Polskiej Grupie Górniczej. Tegoroczne zmagania rozpoczęły się 1 maja, a ich zwieńczeniem będzie finał zaplanowany na 29 października. Jego organizatorem jest Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych.

Węgiel kamienny

Nowe funkcje terenów po kopalniach. Już niebawem rekrutacja na studia podyplomowe

Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Politechniką Śląską uruchomią rekrutację na studia podyplomowe „Adaptacja kopalń do pełnienia nowych funkcji – uwarunkowania prawne, techniczne, społeczne i środowiskowe”.

Kopalnia

W tej kopalni wybuch pyłu węglowego zabił 34 górników. Upamiętniono ofiary

10 października 1979 r. doszło do jednej z największych w Polsce katastrof górniczych. W kopalni Dymitrow w Bytomiu wybuch pyłu węglowego zabił 34 górników. Dziś uczczono ich pamięć. Znicze i wieńce złożono przed tablicą upamiętniającą ofiary tego zdarzenia.