W siedzibie OPA-ROW Sp. z o.o. w Rybniku odbyło się spotkanie rzeczoznawców ds. ruchu zakładu górniczego w zakresie grupy VIII, obejmującej urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wydarzenie miało miejsce 30 października.

W siedzibie OPA-ROW Sp. z o.o. w Rybniku odbyło się spotkanie rzeczoznawców ds. ruchu zakładu górniczego w zakresie grupy VIII, obejmującej urządzenia do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wydarzenie miało miejsce 30 października.

Podczas obrad omówiono okoliczności oraz przyczyny wypadków przy pracy zaistniałych w 2026 roku, związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Poruszono kwestie cyberbezpieczeństwa maszyn i urządzeń górniczych w świetle nowych regulacji oraz przedstawiono zagadnienia dotyczące stosowania części zamiennych w zakresie wyrobów podlegających wymogom dyrektywy 2014/34/UE - poinformował Wyższy Urząd Górniczy.

Ważną część spotkania stanowiły wystąpienia ekspertów reprezentujących podmioty branżowe. Przedstawiciel OPA-ROW Sp. z o.o. omówił kwestie techniczne związane z dobezpieczeniem styczników stosowanych w urządzeniach o budowie przeciwwybuchowej, natomiast reprezentant Ośrodka Pomiarów i Automatyki S.A. w Zabrzu przybliżył wybrane zagadnienia dotyczące iskrobezpieczeństwa.

Z kolei w prezentacji przygotowanej przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach zwrócono uwagę że dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji oraz sprawnego wprowadzania zmian w sieciach kluczowa jest znajomość podstawowych zasad projektowania kopalnianych sieci niskiego napięcia wśród pracowników wykonujących instalacje w wyrobiskach - podaje WUG.

Wydarzenie zorganizowano z inicjatywy Departamentu Energomechanicznego i Infrastruktury Podstawowej Wyższego Urzędu Górniczego, a jego współorganizatorem była rybnicka spółka OPA-ROW.