Pesa Bydgoszcz i Newag złożyły oferty w przetargu na dostawę 32 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego. GZM planuje zakup 16 pociągów, które będą wykorzystywane w ramach Kolei Metropolitalnej. Na realizację zamówienia podstawowego przeznaczono ponad 2,15 mld zł. Pierwsze pociągi mają trafić do GZM w II kwartale 2029 roku.

Pesa Bydgoszcz i Newag złożyły oferty w przetargu na dostawę 32 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla GZM i Województwa Śląskiego.

Pesa Bydgoszcz i Newag złożyły oferty w przetargu na dostawę 32 elektrycznych zespołów trakcyjnych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Województwa Śląskiego. GZM planuje zakup 16 pociągów, które będą wykorzystywane w ramach Kolei Metropolitalnej. Na realizację zamówienia podstawowego przeznaczono ponad 2,15 mld zł. Pierwsze pociągi mają trafić do GZM w II kwartale 2029 roku.

Postępowanie zostało ogłoszone na przełomie stycznia i lutego. 5 października oferty złożyło dwóch producentów taboru kolejowego.

Pesa Bydgoszcz S.A. zaoferowała realizację zamówienia podstawowego za 2,998 mld zł brutto, natomiast wartość całości zamówienia, obejmującego również prawo opcji, wynosi 6,969 mld zł brutto. Newag S.A. przedstawił ofertę na zamówienie podstawowe o wartości 2,521 mld zł brutto, a wraz z prawem opcji – 5,479 mld zł brutto.

Kwota przeznaczona przez zamawiających na realizację zamówienia podstawowego wynosi obecnie 2,154 mld zł. Przed podpisaniem umowy kwoty ujęte w wieloletnich prognozach finansowych GZM i Województwa Śląskiego będą aktualizowane. Złożone oferty są teraz analizowane i ocenianie zgodnie z kryteriami określonymi w dokumentacji postępowania.

– Zakup własnych pociągów to jeden z najważniejszych elementów budowy Kolei Metropolitalnej. GZM po raz pierwszy w swojej historii kupuje własny tabor kolejowy. Chcemy w ten sposób zwiększyć możliwości organizowania przewozów i budować kolej jako kręgosłup transportu publicznego w Metropolii. Wspólne zamówienie z Województwem Śląskim pozwala natomiast połączyć potrzeby obu organizatorów i zamówić większą liczbę pojazdów w jednym postępowaniu – mówi Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu GZM.

- Przy wsparciu funduszy europejskich, środków z KPO oraz budżetu województwa, poprawiamy jakość i komfort podróży mieszkańców i turystów. Nasz region ma unikalną strukturę. Składa się z kilkudziesięciu silnie powiązanych miast, a sprawna sieć kolejowa decyduje o spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej całej konurbacji. W efekcie szybko i komfortowo dotrzemy do celu. Pociągi omijają korki drogowe na kluczowych arteriach regionu. A nasz tabor w ramach Kolei Śląskich jest stale uzupełniany i należy do najnowocześniejszych w Europie – mówi Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Postępowanie było dużym przedsięwzięciem organizacyjnym i technicznym. W trakcie przygotowania ofert wykonawcy skierowali do zamawiających ponad 400 pytań dotyczących dokumentacji przetargowej, warunków zamówienia oraz parametrów przyszłego taboru.

32 pociągi w zamówieniu podstawowym

Zamówienie prowadzone jest wspólnie przez GZM i Województwo Śląskie. Obejmuje 32 elektryczne zespoły trakcyjne – po 16 dla każdego z zamawiających. W dokumentacji przewidziano również prawo opcji obejmujące kolejnych 20 pociągów – po 10 dla GZM i 10 dla Województwa Śląskiego. Możliwość skorzystania z prawa opcji będzie uzależniona od pozyskania finansowania na tę część zamówienia.

Wspólny zakup większej liczby pojazdów pozwala zamawiającym połączyć zapotrzebowanie i prowadzić jedno postępowanie na większą skalę. Takie rozwiązanie zwiększyło zainteresowanie zamówieniem ze strony producentów taboru.

Nowoczesny pociąg dla pasażerów

Nowe elektryczne zespoły trakcyjne będą przystosowane do obsługi codziennych podróży w ramach Kolei Metropolitalnej i wojewódzkiej. Pociągi będą mogły rozwijać prędkość do 160 km/h, a każdy z nich będzie dysponował co najmniej 186 miejscami siedzącymi i minimum 390 miejscami ogółem.

Wśród zaplanowanego wyposażenia znajdą się m.in.: klimatyzacja, gniazdka do ładowania urządzeń, przestrzeń na rowery, system informacji pasażerskiej, dwie toalety, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, strefa rodzinna ze stolikiem z motywami edukacyjnymi, elementy ułatwiające podróż pasażerom stojącym, defibrylator AED oraz system zliczania pasażerów.

Pociągi zostaną również wyposażone w rozwiązania zwiększające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. W całej przestrzeni pasażerskiej przewidziano pętlę indukcyjną, a drzwi przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach będą oznaczone dużymi piktogramami. W pojazdach znajdą się także odpowiednio oznaczone miejsca dla osób na wózkach oraz uchwyty przy siedzeniach, ułatwiające korzystanie z nich osobom o ograniczonej mobilności.

Pierwsze pociągi w 2029 roku

GZM i Województwo zakładają, że pierwsze pociągi zostaną przekazane w II kwartale 2029 roku. Wszystkie pociągi w ramach zamówienia podstawowego (32 sztuki) mają zostać dostarczone do listopada 2029 r. Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy w grudniu 2029 r. wszystkie pojazdy

Zakup taboru jest elementem szerszego projektu rozwoju transportu kolejowego w Metropolii i Województwie. W ramach konkursu przeprowadzonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, GZM i Województwo Śląskie pozyskali ponad 646 mln zł dofinansowania UE na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych.