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Dwie nowe Zielone Pracownie w Żywcu. Szkoły otrzymały po 60 tys. zł z WFOŚiGW

W Żywcu otwarto dwie kolejne Zielone Pracownie, utworzone przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Każda z żywieckich szkół otrzymała 60 tys. zł dotacji na projekty o łącznej wartości 75 tys. zł.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

19 października 2026, 12:54
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WFOŚiGW w Katowicach

W Żywcu otwarto nowe Zielone Pracownie

fot: WFOŚiGW w Katowicach

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W Żywcu otwarto dwie kolejne Zielone Pracownie, utworzone przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Każda z żywieckich szkół otrzymała 60 tys. zł dotacji na projekty o łącznej wartości 75 tys. zł.

Wsparcie dla edukacji ekologicznej

Nowe pracownie powstały w Szkole Podstawowej nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Janusza Korczaka oraz w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Żywcu. Pierwsza placówka zrealizowała projekt „Pracownia Zielonego Pojęcia w sercu Beskidu Żywieckiego”, a druga – „Ekologiczną moc w Dziewiątce”.

W obu przypadkach koszt przedsięwzięcia wyniósł 75 tys. zł, z czego WFOŚiGW w Katowicach dofinansował po 60 tys. zł. Pozostałą część wydatków pokrył organ prowadzący szkoły.

Celem są nauki przyrodnicze

Zielone Pracownie to nowoczesne sale służące praktycznej nauce przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych i geologicznych. Program WFOŚiGW ma wspierać szkoły w tworzeniu i doposażaniu miejsc, w których uczniowie mogą zdobywać wiedzę o środowisku poprzez doświadczenie.

W edycji konkursu na 2026 rok dotacja mogła pokryć do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 60 tys. zł, przy kosztach zadania wynoszących co najmniej 75 tys. zł. Nabór wniosków trwał od 2 do 30 stycznia 2026 r.

Rekordowa edycja programu

Żywieckie szkoły dołączyły do grupy beneficjentów rekordowej edycji „Zielonej Pracowni”. W 2026 roku do Funduszu wpłynęło 212 wniosków, a 95 szkół z województwa śląskiego otrzymało łącznie ponad 5,6 mln zł na utworzenie nowoczesnych pracowni przyrodniczych.

– Najlepsza inwestycja w środowisko zaczyna się od wiedzy, ciekawości i młodych ludzi, którzy będą kształtować przyszłość naszego regionu – podkreślają w WFOŚiGW w Katowicach, zapowiadając dalszy rozwój programu i kolejne pracownie w szkołach.

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

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