Energetyka

Dwie inwestycje związane z energią elektryczną w gminie Pawłowice. Co tam powstanie?

W Urzędzie Gminy Pawłowice trwa postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie magazynu energii w Jarząbkowicach. Zadanie to jest mylone z projektowaną stacją elektroenergetyczną „Podborze”, która również ma powstać w Jarząbkowicach, ale na razie jest na etapie projektowania. To dwie różne inwestycje, realizowane przez różne podmioty i w innych lokalizacjach.

Monika Krezel

Monika Krężel

6 sierpnia 2026, 12:47
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Zgodnie z planem energia elektryczna ma popłynąć nową linią w 2027 roku

fot: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

W Urzędzie Gminy Pawłowice trwa postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie magazynu energii w Jarząbkowicach. Zadanie to jest mylone z projektowaną stacją elektroenergetyczną „Podborze”, która również ma powstać w Jarząbkowicach, ale na razie jest na etapie projektowania. To dwie różne inwestycje, realizowane przez różne podmioty i w innych lokalizacjach.

Urząd Gminy przypomniał, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) planują wybudować  nowe linie elektroenergetyczne o napięciu 400 kV relacji Godów – Pawłowice wraz z budową stacji elektroenergetycznej „Podborze” (planowana lokalizacja w Jarząbkowicach przy DW 938). 

- Od 2024 roku do urzędu nie wpłynęła jednak żadna informacja o zakończeniu prac projektowych, dlatego ostateczna lokalizacja stacji i przebieg projektowanej linii elektroenergetycznej nie są znane - tłumaczy UG w komunikacie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że inwestycja stanowi niezbędny element budowy infrastruktury przesyłowej najwyższych napięć, który pozwoli stworzyć elektroenergetyczny pierścień przesyłowy wokół całego Górnego Śląska. W ten sposób powstanie układ, spełniający zasadę bezpieczeństwa n-1, czyli umożliwiający zapewnienie dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w regionie nawet w sytuacji awarii dowolnego elementu systemu przesyłowego. 

Zgodnie z planem energia elektryczna ma popłynąć nową linią w 2027 roku.

- Rozwój infrastruktury przesyłowej na Śląsku wpisuje się także w proces transformacji energetycznej. Dotychczasowa struktura systemu elektroenergetycznego, opierająca się na generacji konwencjonalnej, wyraźnym podziale na odbiorców i wytwórców, a także na przepływie mocy z południa na północ, będzie w nadchodzących latach ulegać istotnym zmianom. Realizowany program inwestycyjny pozwoli dostosować system przesyłowy do zmiany struktury wytwarzania (w szczególności do wyprowadzenia mocy z farm wiatrowych na Bałtyku i przyszłej elektrowni jądrowej), poprawi warunki przyłączania do sieci nowych źródeł (w szczególności OZE), a docelowo wpłynie na ograniczenie przerw w dostawach - informuje JSW.

Kolejna inwestycja

Jednocześnie, na wniosek Romana Świerkota reprezentującego firmę ESVJ-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Stefana Batorego 26 trwa postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla innego przedsięwzięcia pn.: „Zaprojektowanie i budowa magazynu energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej do 450 MW na terenie obrębu Jarząbkowice, gmina Pawłowice, w województwie śląskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

- Zadanie to jest mylone z projektowaną stacją elektroenergetyczną „Podborze”, jednak budowa magazynów energii to inna inwestycja, która my być realizowana przez inny podmiot i w innej lokalizacji. Magazyny mają powstać w Jarząbkowicach na działce 735/51 przy ul. Bąkowskiej, która nie jest własnością gminy Pawłowice - podaje Urząd Gminy.

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