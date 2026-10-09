Komisja Europejska nadała status projektów strategicznych dwóm kluczowym przedsięwzięciom KGHM: udostępnieniu i eksploatacji złoża Retków–Grodziszcze oraz transformacji Huty Miedzi Legnica w zintegrowaną hutę recyklingową. Inwestycje o łącznej wartości ponad 9,5 mld zł wzmocnią europejskie zdolności wydobycia i recyklingu miedzi, ograniczą zależność od dostaw spoza Unii Europejskiej oraz wesprą rozwój europejskiego przemysłu miedziowego.

Komisja Europejska nadała status projektów strategicznych dwóm kluczowym przedsięwzięciom KGHM: udostępnieniu i eksploatacji złoża Retków–Grodziszcze oraz transformacji Huty Miedzi Legnica w zintegrowaną hutę recyklingową. Inwestycje o łącznej wartości ponad 9,5 mld zł wzmocnią europejskie zdolności wydobycia i recyklingu miedzi, ograniczą zależność od dostaw spoza Unii Europejskiej oraz wesprą rozwój europejskiego przemysłu miedziowego.

– Decyzja Komisji Europejskiej potwierdza, że projekty KGHM mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy. Zagwarantowanie stabilnego dostępu do miedzi warunkuje rozwój wielu gałęzi gospodarki, od energetyki po nowe technologie. Zrównoważona eksploatacja zasobów naturalnych oraz nowoczesne metody recyklingu, to optymalny sposób na wzmacnianie niezależności surowcowej, a tym samym perspektyw rozwoju i odporności europejskiej gospodarki – mówi Remigiusz Paszkiewicz, prezes zarządu KGHM Polska Miedź. – Mam nadzieję, że Komisja podejmie wkrótce kolejne działania niezbędne do realizacji tego celu. Bez zapewnienia odpowiedniej podaży i ustabilizowania rynku złomu surowców krytycznych, polityka europejska pozostaje bowiem niespójna, co znacząco ogranicza efekty podejmowanych wysiłków i uniemożliwia pełne wykorzystanie potencjału gospodarczego Europy – podkreśla.

Przyznanie statusu projektów strategicznych oznacza, że przedsięwzięcia KGHM zostały uznane za istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw surowców strategicznych i prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Projekty wpisują się w cele aktu o surowcach krytycznych (CRMA), który zakłada rozwój europejskich zdolności wydobywczych, przetwórczych i recyklingowych oraz ograniczenie zależności od dostaw spoza UE.

Nowe zasoby miedzi dla Europy

Projekt udostępnienia i eksploatacji złoża Retków-Grodziszcze obejmuje budowę szybu „Retków” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. To jeden z trzech szybów górniczych, których budowa została zainicjowana w 2025 roku. W perspektywie do 2055 roku przedsięwzięcie ma umożliwić wydobycie ponad 100 mln ton rudy polimetalicznej, zawierającej blisko 1,5 mln ton miedzi oraz ponad 5 tys. ton srebra.

Skala zapotrzebowania na miedź w Europie jest znacząca. Szacuje się, że w latach 2020–2050 na wdrożenie rozwiązań technologicznych mających ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w UE potrzebne będzie około 22 mln ton miedzi. Jednocześnie miedź produkowana w UE ma średnio o połowę niższą emisję jednostkową niż ta wytwarzana poza Starym Kontynentem. Rozwój europejskiej bazy surowcowej może więc nie tylko zwiększać bezpieczeństwo dostaw, ale też wyraźnie wpływać na ograniczenie śladu węglowego europejskiej gospodarki.

Centrum nowoczesnego recyklingu metali

Projekt Zintegrowanej Huty Recyklingowej Legnica obejmuje zaprojektowanie i uruchomienie instalacji do przetopu złomów zawierających od 15 do 60% miedzi, a także metale towarzyszące, w tym nikiel. Zakładana roczna produkcja huty po zakończeniu inwestycji wyniesie około 135 tys. ton miedzi elektrolitycznej oraz 250 ton niklu. Projekt wspiera realizację jednego z głównych celów CRMA, jakim jest rozwój unijnych zdolności recyklingowych. Mają one pokrywać co najmniej 25% rocznego zużycia surowców strategicznych.

Warunkiem stabilnej pracy instalacji będzie długoterminowy dostęp do złomów miedzi w odpowiedniej ilości i o odpowiednim składzie. Dlatego istotne jest wypracowanie na poziomie UE rozwiązań, które ograniczą wywóz tych materiałów poza Europę, zapewnią ich dostępność dla unijnego przemysłu oraz będą wspierać odzysk metali towarzyszących, w szczególności surowców krytycznych i strategicznych.

Istotne wsparcie dla inwestycji

Status projektów strategicznych może przełożyć się na konkretne ułatwienia w przygotowaniu i realizacji obu inwestycji. Obejmuje to sprawniejsze i bardziej przewidywalne procedury administracyjne, lepszą koordynację procesu pozyskiwania pozwoleń oraz możliwość ubiegania się o preferencyjne finansowanie zewnętrzne. Ma to szczególne znaczenie dla złożonych przedsięwzięć górniczych i hutniczych, których przygotowanie wymaga wieloletnich prac, znacznych nakładów finansowych oraz współpracy z administracją krajową i unijną.

KGHM będzie kontynuować prace zgodnie z harmonogramami obu przedsięwzięć oraz współpracować z instytucjami krajowymi i unijnymi, aby skutecznie wykorzystać instrumenty przewidziane dla projektów strategicznych. Celem jest sprawna realizacja obu inwestycji, które zwiększą bezpieczeństwo surowcowe Europy i umocnią pozycję Polski w europejskim łańcuchu wartości.