Energetyka

Duże problemy z gazem. Unijne magazyny zapełnione najsłabiej od 15 lat

Pod koniec sierpnia unijne magazyny gazu były zapełnione w najniższym stopniu od co najmniej 15 lat – pisze w swojej analizie Ośrodek Studiów Wschodnich.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

3 września 2026, 13:29
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Pixabay.com

Trudna sytuacja z gazem.

fot: Pixabay.com

Pod koniec sierpnia unijne magazyny gazu były zapełnione w najniższym stopniu od co najmniej 15 lat – pisze w swojej analizie Ośrodek Studiów Wschodnich.

Jak czytamy w analizie OSW, pod koniec ubiegłego miesiąca magazyny gazu w Unii Europejskiej były wypełnione średnio w 65 proc. To najniższy wynik od 15 lat, włączając w to 2021 rok, gdy w UE rozpoczynał się kryzys gazowy. Jest to efektem trwającej od pół roku wojny w Zatoce Perskiej, w tym problemy z transportem przez Cieśninę Ormuz, co radykalnie obniżyło dostawy LNG z Kataru. Rośnie też ryzyko, że magazyny nie zostaną wypełnione przed nadchodzącym sezonem grzewczym. 

Według reguł obowiązujących w 2026 r. wprowadzono elastyczność co do momentu uzupełnienia zbiorników (między 1 października a 1 grudnia) oraz poziomu (istnieje opcja obniżenia go do 80 proc.). Tymczasem obecny rekordowo niski stan magazynów gazu oznacza, że może być trudno osiągnąć także ten obniżony cel – czytamy w analizie OSW.

W Polsce zbiorniki wypełnione, ale...

W wielu krajach, jak Łotwa, Holandia, Słowacja, Hiszpania, a szczególnie Niemcy, w magazynach zostało już tylko ok. połowy gazu. Z kolei w Polsce i Portugalii zbiorniki są wypełnione w ponad 90 proc., jednak te kraje dysponują mniejszymi magazynami, a w zimie w dużym stopniu polegają na imporcie gazu.

Jak pisze w swojej analizie OSW, dalsze wzrosty cen gazu mogą powodować wzrosty cen energii elektrycznej.

Te zaś, wraz z także wyższymi cenami paliw i samego gazu, są jednym tematów budzących spore emocje europejskiej opinii publicznej. Skłania to poszczególne państwa UE do podejmowania kolejnych działań osłonowych mających chronić konsumentów i w rezultacie intensyfikujących dyskusję na temat spójności, kierunków i kształtu zmian w unijnej polityce energetyczno-klimatycznej. Jednocześnie wyzwania na rynku gazowym mogą przyczyniać się do wzmacniania, na razie pojedynczych, głosów w UE na rzecz zmniejszenia tempa lub nawet odroczenia planowanego pełnego odejścia od importu rosyjskiego surowca – czytamy w opracowaniu. 

Zdaniem autorki analizy Agaty Łoskot-Strachoty, na poziomie unijnym podjęto stosunkowo niewiele działań, które w najbliższym czasie mogłyby w sposób skoordynowany zapobiegać problemom na rynku gazu. 

Powiązane tematy:

gaz ośrodek studiów wschodnich unia europejska magazyny gazu

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Prąd

ORLEN Charge uruchamia pierwszą w Polsce publiczną infrastrukturę ładowania MCS dla transportu ciężkiego

Orlen otwiera nowy rozdział elektromobilności w Polsce. Przy autostradzie A1, na MOP Stobiecko Szlacheckie Wschód i Zachód (woj. łódzkie), powstała pierwsza w kraju publiczna infrastruktura ładowania samochodów ciężarowych w technologii MCS, umożliwiająca ładowanie z mocą sięgającą nawet 1,5 MW. Infrastruktura została uruchomiona po obu stronach autostrady, co zwiększa jej dostępność dla przewoźników realizujących przejazdy w obu kierunkach. Inwestycja jest zgodna z kierunkiem rozwoju rynku, pozwala firmom transportowym na lepsze planowanie przyszłych inwestycji w elektryfikację flot i stanowi impuls dla rozwoju nowoczesnej elektromobilności w Polsce.

Paliwo

Europejskie problemy zielonego wodoru

Niepewność zniechęca  deweloperów do dalszych inwestycji, co może doprowadzić do niedoboru zielonego wodoru na rynku europejskim do końca dekady.

Paliwo

Bolesny cios w kierowców. Benzyna 95 podrożała średnio o 1,06 zł, ON o 88 gr

Powrót 23-proc. VAT na paliwa oznacza wysokie rachunki za tankowanie - ocenili w czwartek analitycy portalu e-petrol.pl. Podali, że średnia ogólnopolska cena benzyny 95 wzrosła w ciągu tygodnia o 1,06 zł do 7,63 zł za litr, a olej napędowy poszedł w górę o 88 groszy do 8,39 zł.

Ciepłownictwo

Operator EC w Będzinie wystąpi do URE o rozstrzygnięcie sporu z Tauronem Ciepło

Operator elektrociepłowni w Będzinie, spółka EC Zagłębie Dąbrowskie (ECZD), zapowiedział wystąpienie do Prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu dot. warunków dalszej współpracy ze spółką Tauron Ciepło oraz o wydanie postanowienia tymczasowego dot. zasad dostaw ciepła na czas tego postępowania.